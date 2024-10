La Ponche di Saint Tropez: dalla parte della gente (Foto)

Mi piace il titolo dato a questa rubrica: “Comédie humaine, dalla parte della gente”: si adatta alle foto che scatto col cellulare.

Oggi l’invito è quello di seguirmi a Saint Tropez nella “Ponche”, ex quartiere di pescatori dove sono stati girati tanti film tra cui “Et Dieu crea la femme” con BB.

Tutto comincia seguendo 2 cani che fanno il bagno mentre umani divertiti li filmano.

Di curiosità in curiosità, camminando, scatto una serie di foto: le persone, veri personaggi, rendono vivo lo spazio e non sono affatto casuali, né banali.

Paiono comunicare con il Belvedere della Ponche, con il vicolo, il caffè e stanno sempre facendo qualcosa.

Sono in movimento, come lo sono io, le inquadrature sono rapide: per le fisionomie, gli abiti, i gesti attirano la mia attenzione e scatto fotografie.

I luoghi non sarebbero gli stessi senza di loro: queste persone le sceglierei come comparse per un film immaginario. Lo penso mentre scorro le fotografie.

Spero di avervi divertito e fatto viaggiare invitando a guardare i luoghi con gli occhi delle persone che li animano.

Un invito, anche, a scoprire altre curiosità andando a zonzo per Saint Tropez.