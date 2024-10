Elodie Kheng nominata direttrice del Gabinetto del Ministro di Stato di Monaco

Elodie KHENG, Amministratore dei Domini dal 2020, è stata nominata a partire dal 14 ottobre Direttore del Gabinetto del Ministro di Stato.

Dopo aver iniziato la sua carriera nel settore privato, la signora KHENG è entrata in amministrazione nel 2003 come Incaricato di missione presso il Dipartimento delle finanze e dell'economia. Ha poi ricoperto la carica di Vice Direttore dell'Espansione economica nel 2007, e successivamente di Consigliere per gli affari economici e finanziari presso il Gabinetto del Presidente del Consiglio nazionale nel 2014.