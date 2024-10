Ottobre rosa, continua la campagna di sensibilizzazione per la lotta del cancro al seno

Ottobre è tradizionalmente il mese della sensibilizzazione e dell’informazione sul cancro al seno. La divulgazione in questo campo è al centro della scena con i suoi protagonisti. Diffondere informazioni corrette è un compito complesso, serio e difficile. Richiede conoscenza, responsabilità, professionalità, molta preparazione, formazione continua e la capacità di promuovere la partecipazione attiva.

La divulgazione non è un atto a breve termine, ma un impegno sociale costante e necessario, un impegno informativo e pedagogico che deve essere affrontato nei giusti tempi, spazi ed esperti, con una pianificazione rigorosa incentrata sull’accessibilità e sull’universalizzazione dei messaggi da parte dei migliori specialisti.

La comunicazione medica rappresenta l’eccellenza della più umana delle scienze: la medicina, e i suoi professionisti svolgono un compito straordinario, unico e insostituibile nei confronti dei pazienti, delle loro famiglie e della società in generale.

Uno di questi professionisti della medicina è il dottor Aureli Torné Bladé. Il suo nome è un riferimento indiscutibile nella ricerca oncologica e nella scienza nel suo senso più ampio. Il dottor Torné Bladé, attualmente responsabile dell’Unità di Ginecologia Oncologica del prestigioso Hospital Clínic di Barcellona e professore associato di Ostetricia e Ginecologia presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Barcellona, è stato recentemente nominato membro dell’Accademia Reale di Medicina della Catalogna, uno dei più alti riconoscimenti della comunità medica che apprezza la sua lunga carriera professionale, il suo lavoro di ricerca, il suo spirito umanistico e il suo continuo impegno sociale.

Il dottor Aureli Torné rappresenta una delle voci più autorevoli e rispettate nel campo dell’oncologia ginecologica. Il suo contributo alla ricerca e al trattamento del cancro del collo dell’utero, del cancro dell’ovaio, all’approccio al papilloma umano e al campo della medicina ginecologica e dell’ostetricia è stato ampiamente riconosciuto, essendo stato ricercatore in 35 progetti diversi e ricevendo più di trenta premi nel corso della sua carriera. Un lavoro inesauribile con più di 220 articoli pubblicati, più di 350 comunicazioni in congressi e 230 relazioni in congressi, corsi e conferenze mediche.

Ha curato sette libri, pubblicato 47 capitoli dedicati alla medicina ginecologica, ha diretto e organizzato diversi corsi e congressi medici, ha partecipato come docente a più di 250 corsi, ha diretto nove tesi di dottorato e ha partecipato alla stesura di 20 documenti di consenso e linee guida cliniche, ricoprendo diversi ruoli e responsabilità in istituzioni scientifiche di tutto il mondo come l’Associazione Spagnola di Patologia Cervicale e Colposcopia, il Comitato Terminologico della Federazione Internazionale di Patologia Cervicale e Colposcopia, la Società Iberoamericana di Vulva e Vagina, ecc.

Una carriera riconosciuta a livello internazionale, in cui spicca in particolare il suo essenziale lavoro informativo. Un’opera in cui il dottor Aureli Torné Bladé sottolinea come i progressi scientifici e le nuove tecnologie abbiano un impatto sulla medicina e sulla salute, sull’importanza di essere ben informati per promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e per promuovere un’informazione il più possibile chiara e realistica. Formulare discorsi comprensibili, rigorosi e pieni di speranza. Fornire informazioni adeguate sui trattamenti e sulle opzioni disponibili al paziente per combattere la malattia e, soprattutto, dare il tempo e la comprensione per affrontare la sua situazione.

Questo è uno degli esercizi medici più importanti: ascoltare, informare e accompagnare i pazienti e le loro famiglie. Nomi e riferimenti come quello del dottor Aureli Torné Bladé creano pedagogia, fanno della divulgazione un compito quotidiano e anche essenziale, umanizzando con il suo encomiabile lavoro, la dedizione e l’impegno la più umana di tutte le scienze: la Medicina.