I gadget più utili perfetti come regalo aziendale di fine anno

Si avvicinano le feste natalizie e con esse i bilanci, non a caso proprio in questi periodi molti contratti si chiudono e altri sono pronti a partire. Ecco perché, più che mai, è fondamentale ringraziare, creare un legame e soprattutto fornire un remind di essere stato al fianco del proprio cliente o fornitore.

Come si può creare un dono che sia speciale e memorabile? Sicuramente l’utilizzo di gadget personalizzati è un’ottima idea. Ma quali scegliere? Il settore è così ampio che c’è davvero l’imbarazzo delle opzioni e questo può mandare in confusione. Tieni a mente che debbano essere utili, funzionali e in linea con i valori della tua azienda. Ecco alcune proposte top e competitive nei prezzi.

Calendari

I calendari personalizzati sono un classico intramontabile se pensiamo ai regali aziendali di fine anno. A prima vista, potrebbe sembrare scontato, ma in realtà, se ben realizzato, diventa un supporto prezioso. Puoi personalizzarli in tanti modi: con immagini, loghi, colori, frasi motivazionali. Il suo bello è che essendo utile, entra quotidianamente in uffici, case o altri contesti.

Borracce

Se stai cercando un gadget che sia in linea con l’attenzione all’ambiente, la borraccia è la scelta ideale. Negli ultimi anni, l’attenzione verso la sostenibilità è diventata centrale per molte aziende e consumatori. Che si tratti di andare in palestra, di portarla in ufficio o di usarla durante i viaggi, accompagnerà i tuoi clienti o collaboratori ovunque vadano. Scegli design moderni e materiali di qualità come l’acciaio inox per un effetto più premium. Un regalo che comunica cura per i dettagli e attenzione alla salute, oltre a essere una scelta green.

Agende

Sono tanti i nostalgici che ancora amano le agende cartacee nonostante il forte impatto del digitale. Per molte persone, scrivere a mano impegni, appuntamenti e idee è un rituale irrinunciabile. Puoi scegliere modelli eleganti, con copertine in similpelle e pagine ben organizzate, magari includendo anche delle sezioni dedicate alle note e ai progetti. Personalizzala con il logo aziendale o una citazione ispiratrice che rappresenti il messaggio che vuoi trasmettere.

Power bank

Quante volte ti capita di uscire di casa e trovarti senza batteria? Il powerbank ti avrà salvato un milione di volte ed ecco che, per i clienti o fornitori più preziosi, potresti investire un budget maggiore creando gadget tech personalizzati come queste batterie portatili. Ideali per smartphone o tablet, sono un dono prezioso e apprezzato.

Zaini

Che sia per il lavoro, il tempo libero o i viaggi, uno zaino di qualità è sempre apprezzato. Pensalo come un vero e proprio strumento di marketing dall’alta efficacia, poiché offre grande visibilità grazie all’ampia superficie di personalizzazione. Puoi scegliere tra modelli più formali, perfetti per un uso professionale, o optare per soluzioni più sportive e casual. La mossa furba? Sceglilo con misure in linea con i limiti dei bagagli a mano low cost in aereo, potrebbero utilizzarli addirittura in viaggio.

T-shirt

Nonostante la sua semplicità, la t-shirt rimane uno dei gadget più versatili e apprezzati. Il segreto per renderla speciale sta nel design: scegli colori che rappresentano il tuo brand e aggiungi un logo o una frase ispiratrice che parli ai valori aziendali ma attenzione a non esagerare con la customizzazione o potrebbe rimanere piegata in un angolo buio dell’armadio.