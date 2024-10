Monaco Economic Board, Ludovic Subran delinea l'evoluzione dell'economia mondiale e le scelte di diversificazione dei paesi del Golfo

Lunedì 14 ottobre al Fairmont Monte-Carlo, il Monaco Economic Board, in collaborazione con Monaco Asset Management e la Jeune Chambre Economique di Monaco, ha organizzato una conferenza tenuta da Ludovic Subran, Capo Economista del Gruppo Allianz, sul tema "Paesi del Golfo: dal petrolio alla conoscenza". Una regione con un forte potenziale che il MEB desidera continuare a esplorare.



Se l'obiettivo principale di questa conferenza era quello di informare i membri del MEB sulle sfide e le potenzialità dei paesi del Golfo, in particolare quelli della penisola arabica, sarebbe stato un peccato non raccogliere un'analisi più ampia della situazione macroeconomica mondiale da parte di uno specialista del livello di Ludovic Subran, fedele oratore per il MEB da oltre 10 anni, ma anche oratore e pedagogo inimitabile.





Il capo economista dell'Allianz Group ha introdotto la sua relazione con una panoramica piuttosto attentistica sullo stato del mondo: "Siamo riusciti a uccidere l'inflazione, quindi c'è crescita, tutto ha funzionato abbastanza bene, ma il seguito dipende dal 5 novembre". Vale a dire, le elezioni americane sono particolarmente incerte. Per Ludovic Subran, la FED non potrà continuare a ridurre i suoi tassi se Donald Trump è eletto ciò che potrebbe suonare il ritorno dell'inflazione (barriere doganali, politica anti-immigrazione che fanno salire i salari...) e nel medio termine portare possibilmente a una nuova crisi, soprattutto nel settore immobiliare. In breve, l'atterraggio morbido dell'economia mondiale previsto per il 2025 non sarebbe più attuale. L'ipotesi di un'elezione della democratica Kamala Harris sarebbe meno destabilizzante ma non necessariamente molto più favorevole per l'Europa come ha dimostrato il Inflation Reduction Act di Joe Biden.

L'economista ha poi esaminato la situazione delle altre grandi economie mondiali. Se la Germania e il Giappone rimangono in recessione, in Francia "l'austerità arriva amici!", che potrebbe portare, anche lì, a una recessione. La Cina, colpita da una deflazione cronica, ha appena innescato un forte stimolo interno che si preannuncia importante, "è una buona notizia per gli esportatori". Come l'Italia, che è diventata il quarto esportatore industriale mondiale e beneficia di un bilancio in eccedenza primaria. Tuttavia, in tutta l'Europa gli investimenti sono largamente insufficienti a causa di una fiducia in basso.



Per quanto riguarda l'area tematica del giorno, le previsioni di crescita per i paesi del CCG* sono incoraggianti (+4% nel 2025, +4,2% nel 2026) nonostante un calo dei prezzi del petrolio ma trainati da un aumento della produzione. Una situazione che permette a questi paesi di continuare il loro passaggio verso un'economia più diversificata. Ludovic Subran riassume così questa trasformazione: "ci sono stati i petrodollari che hanno beneficiato soprattutto agli americani che hanno partecipato alla costruzione delle infrastrutture.

Poi è stata introdotta una prima diversificazione, in particolare nel commercio e nell'immobiliare con l'ascesa di Dubai. Poi una nuova fase ha visto crescere gli investimenti all'estero con l'aiuto dei fondi sovrani". Nel settore immobiliare in un primo momento, ma sempre più verso le nuove tecnologie che portano a sviluppare progetti molto ambiziosi nel loro paese come la città futuristica di Neom.

"Sappiamo che non tutto funzionerà subito, ma hanno tempo con loro" afferma Ludovic Subran. Così anche se nel settore della transizione energetica "si vede ancora molto greenwashing, ma a poco a poco ci stanno arrivando". Con in primo piano la capacità di esportare servizi ispirati a modelli come quello di Singapore. Questo movimento va di pari passo con una trasformazione delle mentalità generazionali e l'emergere di una classe media che pone sfide sull'approccio sociale degli Stati.

Da un punto di vista monetario, questi paesi rimangono legati al dollaro ma a medio termine "non è sostenibile" perché questi stati sono particolarmente attenti all'inflazione, il che crea distorsioni con la politica monetaria della FED. Si arriva a una situazione in cui il paese più ricco del mondo è in recessione a causa dei tassi americani!". Consiglio dell'economista di fronte a questa situazione: "Se siete investitori, fate tutto per lavorare in euro".

Ludovic Subran ha infine esaminato il nuovo corridoio economico India-Medio Oriente-Europa; infrastrutture che ambiscono a diventare un'alternativa alla nuova via della seta cinese e al canale di Suez, che costituisce un altro campo di opportunità per la regione.

Opportunità tra le altre, che il MEB si sforzerà di far beneficiare le imprese del Principato nei prossimi mesi.