Altri 5 ristoranti di Monte-Carlo Société des Bains de Mer siglano un accordo con Mr. Goodfisf

Cinque nuovi ristoranti di Monte-Carlo Société des Bains de Mer hanno appena firmato degli accordi con Mr. Goodfish, il cui obiettivo è promuovere un consumo responsabile dei prodotti del mare.

In linea con la sua politica di sviluppo sostenibile e più globalmente nel quadro della RSI (Responsabilità sociale d'impresa), sostenuta dalla segretaria generale del gruppo Virginie Cotta, il gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer aumenta così da 10 a 15 il numero dei suoi ristoranti impegnati nel programma europeo che favorisce una pesca rispettosa dell'ambiente.



L'Hôtel de Paris Monte-Carlo estende Mr. Goodfish a tutto il suo stabilimento (con il ristorante dove si trova Em Sherif e le colazioni, nonché la cucina del room service che produce per l'hotel, lo spazio wellness e l'American Bar).

Sono inoltre firmatari di questo programma europeo i ristoranti Abysse all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, l'Orange Verte al Monte Carlo Bay Hotel & Resort e Marlow, il suo nuovissimo stabilimento situato nel cuore del quartiere Mareterra. Tutti si impegnano per la conservazione delle risorse marine e offrono ai loro clienti specie sostenibili e stagionali.

Il Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer Stéphane Valeri, il Direttore Generale Albert Manzone e la Segretaria Generale Virginie Cotta incaricata della RSE del Gruppo, hanno partecipato alla firma di cinque nuove convenzioni con il programma Mr. Goodfish, mercoledì 26 marzo al Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno. "Aumentando da 10 a 15 il numero dei nostri ristoranti partner del programma Mr. Goodfish, confermiamo l'impegno che è quello della SBM da dieci anni, di mobilitare i suoi team e sensibilizzare la sua clientela alla protezione dell'ecosistema mediterraneo", sottolinea Valeri.

Ristoranti già impegnati con Mr. Goodfish

rima di queste nuove firme, Monte-Carlo Société des Bains de Mer contava già 10 ristoranti partner di Mr. Goodfish: dal 2015 Le Vistamar è diventato Le Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno, dal 2016 L'Hirondelle aux Thermes MarinsCarlo, dal 2017 Le Blue Bay al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, dal 2019 il Café de Paris Monte-Carlo, dal 2020 Le Grill de L'Hôtel de Paris Monte-Carlo e dal 2024 Elsa, le Deck et Maona au Monte-Carlo Beach così come il Salon Rose et Le Train Bleu del Casino de Monte-CarloCarlo.



Cos'è il programma Mr. Goodfish?

Mr. Goodfish è stato creato su scala europea nel 2010 dall'Acquario di Genova in Italia, l'Acquario Finisterrae in Spagna e Nausicaá - Centro Nazionale del Mare. Questo programma promuove il consumo sostenibile dei prodotti ittici attraverso diversi criteri: alimentazione delle specie, pratiche di allevamento, taglia minima e stagione di pesca al di fuori dei periodi di riproduzione. Mr. Goodfish propone quattro volte all'anno un elenco di prodotti ittici disponibili sul mercato e rispondenti ai requisiti di sostenibilità e rispetto delle risorse. Il ristorante si impegna a proporre sul suo menù almeno due piatti della lista stagionale e ad informare i suoi clienti del proprio impegno.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer: un gruppo impegnato nella tutela dell'ambiente

Questa firma è un passo in più per rafforzare le pratiche più ecologiche adottate da Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il Gruppo porta avanti azioni concrete dal 2007, anno in cui ha lanciato la sua prima carta interna per l'ambiente. Con il suo approccio Go Sustainable e la quarta carta che copre il periodo 2022-2026, gli sforzi si accentuano per limitare le sue emissioni di gas a effetto serra (GHG).



Al di là dei ristoranti, è l'insieme degli stabilimenti Monte-Carlo Société des Bains de Mer a essere pienamente mobilitato. Testimoniato dalle 8 certificazioni Green Globe, prestigioso marchio internazionale del turismo sostenibile ottenuto dal Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, il Monte-Carlo Beach e le Thermes Marins Monte-Carlo (a livello Green Globe Platinum che premia gli stabilimenti certificati da più di 10 anni). L'Hôtel de Paris Monte-Carlo e l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo (al livello Green Globe Gold che premia più di 5 anni di certificazione), il Monte-Carlo SBM head office, il Monte-Carlo One, nonché l'iconico Casinò di Monte-Carlo (l'ultimo dei nostri stabilimenti a ottenere la certificazione il 21 marzo 2025).