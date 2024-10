Duecentocinquanta piccoli esemplari di corallo rosso nati nel Principato di Monaco

Il corallo rosso, Corallium rubrum, è una specie emblematica del Mediterraneo che partecipa alla formazione di un ecosistema unico, il coralligeno. Molto diverso dallo scheletro bianco prodotto dai coralli tropicali costruttori di barriere, il suo scheletro di colore rosso, così caratteristico, è trasformato in gioiello e ornamenti sin dalla preistoria.

Per questo motivo, è stato oggetto di un importante commercio da millenni. Sottoposti a un forte sfruttamento e all'azione nefasta del cambiamento climatico (riscaldamento e acidificazione degli oceani), le popolazioni di corallo rosso di superficie sono oggi fortemente minacciate.Per salvaguardare questo corallo nel Mediterraneo, è necessario basarsi sulle ultime conoscenze ottenute dalla ricerca

È con questo obiettivo che il Centro Scientifico di Monaco e l'Osservatorio Oceanografico di Banyuls-sur-Mer (Pirenei orientali) hanno unito le loro forze per sviluppare un programma scientifico di Biologia della Conservazione. Questo programma è realizzato nell'ambito di una collaborazione tra l'Unità di Ricerca sulla Biologia dei Coralli Preziosi CSM Chanel1 finanziata dalla Maison Chanel e il Laboratorio di Ecogeochimica degli Ambienti Bentonici (LECOB)2 dell'Osservatorio di Banyuls-sur-mer.

Si tratta di un progetto sostenuto dalla Fondazione Prince Albert II. Questo ambizioso programma coinvolge scienziati delle squadre di coralli guidate dalle Dre. Sylvie Tambutté e Christine Ferrier-Pagès, nonché tutti i subacquei professionali3 di queste squadre.

Per ospitare le colonie di corallo rosso e studiarne la riproduzione, sei grotte di corallo in cemento da 1 m3 ciascuna sono state appositamente progettate e immerse a 40 m di profondità nel luglio 2021, nelle acque monegasche. Una cinquantina di colonie di coralli maschi e femmine sono state fissate su lastre scorrevoli sul soffitto delle grotte, consentendo così di modificarne l'organizzazione e di ottimizzare le condizioni della loro riproduzione.

Questo sistema di piastre permette anche di risalire facilmente i coralli al laboratorio più vicino per ulteriori osservazioni. Un sistema analogo è stato installato a Banyuls-sur-Mer ad una profondità di 30 m. Alla fine dell'inverno 2023, i ricercatori hanno avuto la grande gioia di constatare la presenza di circa 250 giovani colonie nate dalla riproduzione dell'estate 2023, un numero particolarmente importante, mai visto prima.

«Alcune placche sono coperte da colonie minuscole, suggerendo che le grotte sono servite a «concentrare» le larve mentre in natura il 99% di queste muore senza aver avuto il tempo di fissarsi sul substrato» si meraviglia il professor Denis Allemand, Direttore scienziato del Centro Scientifico di Monaco e responsabile dell'Unità di Ricerca sulla Biologia dei Coralli Preziosi CSM-Chanel.

La dottoressa Stéphanie Reynaud, ricercatrice CSM e immersionista professionista, spiega le ragioni di questo successo: «le grotte sono state poste a 40 m di profondità, quindi al di sotto della termoclina, il che permette una temperatura fresca e costante durante tutto l'anno (circa 15°C). Quindi i coralli a questa profondità non sono soggetti alle ondate di calore estivo che portano alla mortalità dei coralli. Inoltre, le nostre grotte sono state dotate di una sorta di cappa che evita alle larve di perdersi nell'immensità del mare. Ci sentiamo un po' come i genitori delle nuove reclute, li osserviamo periodicamente, li misuriamo, ne prendiamo cura!».

Queste grotte sommerse costituiscono un vero e proprio laboratorio sottomarino alle porte del CSM spiega il dottor Lorenzo Bramanti, ricercatore CNRS presso il Laboratorio di ecogeochimica degli ambienti bentonici dell'Osservatorio oceanografico di Banyuls-sur-Mer: "L'importanza di questo laboratorio sottomarino sta nel fatto che possiamo finalmente applicare un approccio scientifico al restauro. Il sistema di grotte ci permette di controllare diversi parametri, come se fossimo in un laboratorio, mantenendo le colonie di coralli in condizioni naturali. È una scommessa coraggiosa, un po' contro corrente il Trapianto di coralli senza un piano preciso, ma la scoperta dei piccoli di corallo nati a Monaco e quelli nati nelle grotte di Banyuls ci ha ricompensato per i nostri sforzi.».

Il principio è quello di attuare un protocollo efficace che stabilisca le migliori condizioni per la riproduzione e la crescita del corallo rosso. Questo protocollo deve essere considerato come un tronco comune adattabile alle condizioni specifiche degli ambienti in cui saranno condotte le future azioni di ripristino. Questi affascinanti risultati sono stati presentati in anteprima al Comitato di Direzione dell'Unità di Ricerca sulla Biologia dei Coralli Preziosi CSM-Chanel, presieduto da S.A.R. la Principessa di Hannover. Saranno oggetto di una sessione specifica durante il 43o congresso della CIESM a Palermo dal 14 al 18 ottobre prossimo