Cannes, due boe, di ultima generazione, aiuteranno a conoscere meglio la biodiversità marina

L’Agglomération Cannes Lérins fa della protezione del Mediterraneo e della sua biodiversità una priorità e, in questo senso, si appresta all’impiego di due boe innovative, che saranno posizionate nella baia vicino alle Isole di Lérins, per raccogliere dati precisi sulla biodiversità marina.



Spiega David Lisnard, sindaco di Cannes: “Per proteggere l’ambiente marino, l’agglomerato di Cannes Lérins punta sull’innovazione tecnologica ed esplora tutte le opportunità offerte da imprenditori audaci. Abbiamo, infatti, bisogno di raccogliere dati scientifici per comprendere meglio il funzionamento e le esigenze della nostra biodiversità marina.



Per questo sperimenteremo due boe innovative: una per ascoltare la vita sottomarina e l'altra per misurare in continuo la qualità dell'acqua, in particolare della corrente ligure”.

La boa, proposta da Suez, è dotata di un sensore acustico per “ascoltare” il mare in tempo reale basandosi sia su suoni biologici (ticchettii di gamberetti, granchi, suoni emessi da mammiferi marini e pesci) sia su rumori antropici delle barche che navigano nelle vicinanze.



La seconda boa proposta da Bioceanor misura e controlla continuamente la qualità dell'acqua, in particolare durante i grandi eventi, siano essi climatici (tempesta) o antropici.

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati dall’Agglomération Cannes Lérins per sostenere le sue azioni di protezione della baia di Cannes e aiutare nel processo decisionale.