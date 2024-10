Nizza, fra pochi giorni circoleranno i “bus-tram”

È una data da segnare sul calendario, quella di sabato 26 ottobre 2024: da quel giorno, dopo lunghi interventi sulla viabilità pubblica, la trasformazione di Boulevard Gambetta, la creazione di ampi punti per la sosta dei mezzi del trasporto pubblico e le limitazioni poste alla circolazione dei veicoli privati, inizieranno il proprio servizio, finalmente, i grandi bus ad alta capacità di trasporto.

Ad essere interessate tre linee strategiche per Nizza: la 8+ e la 12+, mentre novità sono previste anche per la linea 57.

Si tratta di collegamenti a lunga percorrenza per i quali verranno utilizzati mezzi di grande capacità, lunghi 18 metri, che sostituiranno gli attuali di 12 metri, che già sono stati soprannominati “bus-tram”.