Passata è la tempesta: dalla parte della gente (Foto)

Questa volta Silvia Assin ci accompagna sulla spiaggia di Nizza.



Il mare in tempesta ha restituito alla terra ferma arbusti, rami e piccoli tronchi: nulla di eccezionale.





Ma non per tutti: per i bambini s’innesca il desiderio di giocare, dando spazio alla propria fantasia.

Anche alcune ragazze non disdegnano di compiere un divertente slalom in mezzo a quanto il mare ha restituito.





Le foto “dalla parte della gente” raccontano di bimbi che, per una volta, giocano senza avere quale riferimento oggetti ultramoderni, apparecchiature anche all’alto costo, ma si accontentano di rametti e piccoli tronchi.



Quanto è bello vederli giocare!