Nizza, finalmente circolano i bus ad alta capacità (Foto)

Da oggi, sabato 26 ottobre 2024, due delle linee strategiche del trasporto pubblico sono percorse da grandi bus rossi “ad alta capacità”.



Si tratta di collegamenti a lunga percorrenza per i quali vengono utilizzati mezzi di grande capacità, lunghi 18 metri, che sostituiscono quelli di 12 metri, che già sono stati soprannominati “bus-tram”.



Si calcola che oltre 16 mila persone utilizzeranno questi mezzi, in alternativa soprattutto alla ligne 1 del tram sempre molto affollata.





I percorsi

La linea 8+

Collegha la Place Goiran che si trova a Nice Nord al Palazzo delle Esposizioni percorrendo Boulevard Gambetta fino alla Promenade des Anglais.



La linea 12+

Collega Cap 3.000 all’Ospedale Pasteur, prolungando il percorso che ora si arresta al Palazzo delle Esposizioni.



I nuovi Bus ad alta capacità a zero emissioni, totalmente elettrici con ricarica rapida al capolinea, saranno, a regime, ventinove.



Ad alta tecnologia, si spostano per lo più in corsie dedicate, collegati con video camere al centro di supervisione della Polizia Municipale, utilizzando la medesima tecnologia dei tram, con i semafori che agevolano il passaggio evitando inutili soste.



Le foto sono in parte di Ghjuvan Pasquale.