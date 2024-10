A Monaco "Flowers4art®", showcase sulla biodiversità con il ricercatore Patrick Blanc

Dal 2015, l'associazione Passion Sea lavora per sensibilizzare soprattutto i giovani sull'importanza di preservare i nostri oceani e la vita marina attraverso l'arte e l'educazione. In linea con la Strategia Nazionale della Biodiversità (SNB) per il 2030, che Monaco si prefigge di raggiungere nell'ambito della Convenzione sulla Diversità Biologica, questa volta le azioni di questa associazione monegasca è più 'terrestre', poiché annuncia l'edizione inaugurale di Flowers4art®, showcase organizzato sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e alla presenza di Patrick Blanc, biologo, botanico e ricercatore del CNRS, che inventò le pareti verdi nel 1986.

Flowers4art® è un progetto innovativo, ideato per stimolare progettisti di giardini e paesaggi a presentare le loro pareti vegetali viventi, note anche come giardini verticali o colonne verdi, configurati però come opere d'arte vegetali e floreali ispirati ai movimenti e ai colori vibranti presenti nelle opere del famoso artista Vincent Van Gogh.

Chiunque può provare a partecipare a questa nuova sfida inviando, entro il 30 ottobre prossimo, la propria candidatura. Il team di Passion Sea, poi, selezionerà i progetti più innovativi e sostenibili, esponendo immagini e composizioni nel corso dello showcase organizzato dal 28 novembre al 1 dicembre nelle prestigiose sale dell'Hotel Metropole Monte Carlo. Inoltre sono previsti workshop, conferenze ed incontri tra professionisti per condividere nuove idee nell'ottica di una visione più ecologica, innovativa e green degli spazi urbani.

Flowers4art® cercherà dunque di esplorare il concetto di pareti verdi nelle principali città del mondo analizzando i potenziali benefici che potrebbero apportare al nostro ambiente e alla nostra salute, in particolare nel Principato di Monaco. Helga Piaget, presidente dell'associazione Passion Sea, ha dichiarato: “Fiumi, mari e oceani puliti impattano su quanto facciamo sulla terra. Creando un ambiente più sano nelle nostre città è evidente che la qualità dell'aria ne beneficia. Il nostro pianeta non ha confini ed è nostra responsabilità creare ambienti più sani per la nostra e le future generazioni. Credo che promuovere l'installazione di pareti verdi nell'architettura urbana e d'interni non sia solo una questione di decorazione, poiché offre molti benefici, contribuendo ad abbassare la temperatura esterna e combattendo l'effetto isola di calore nelle città, per esempio.

Con Flowers4art® vogliamo proporre le migliori pratiche da introdurre nell'ambiente urbano che ci circonda. Grazie alla presenza del nostro ospite d'onore, Patrick Blanc, sono certa che in molti potranno conoscere direttamente le ultime novità sulla fattibilità e sostenibilità dei giardini verticali, che siano muri o colonne, cosa non facile per chi lavora in questo settore”.

L'esposizione Flowers4art®, accessibile gratuitamente al pubblico dalle 10 alle 19, comprenderà anche una sezione dedicate varie opere d'arte dipinte da bambini di tutto il mondo nel rispetto del nostro pianeta, realizzate sotto la supervisione del team Passion Sea; e un'asta d'arte di beneficenza molto esclusiva, diretta dalla prestigiosa casa d'aste Wannenes Monte Carlo per sostenere le attività dell'associazione monegasca presieduta da Helga Piaget. Senza contare alcune sorprese che saranno svelate all'inizio del mese di novembre.