Il Principato di Monaco aderisce all'Osservatorio spaziale per il clima

Giovedì 20 marzo 2025, il Governo del Principato ha ufficializzato la sua adesione all'Osservatorio spaziale per il clima (SCO). La Carta è stata firmata, in occasione del 3° congresso dell'Osservatorio al Centro di conferenze ministeriali a Parigi, da S.E. Valérie BRUELL-MELCHIOR, Ambasciatrice di Monaco in Francia, in presenza di membri del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione e dell'Ufficio per gli Affari Spaziali di Monaco.

SCO è un'iniziativa internazionale che mira a facilitare l'uso delle tecnologie spaziali per monitorare, mitigare e adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. Riunisce più di 50 organizzazioni pubbliche e private competenti in materia spaziale e si basa sull'utilizzo dei dati satellitari combinati con osservazioni in situ e modelli numerici per fornire strumenti e informazioni ai responsabili delle decisione

Lo SCO incoraggia la collaborazione tra agenzie spaziali, istituzioni di ricerca e attori pubblici e privati, favorendo la condivisione delle conoscenze e valorizzando la scienza aperta. Il suo obiettivo principale è migliorare la comprensione del clima e sostenere le azioni per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici.

L'adesione di Monaco alla SCO segna una tappa significativa nel suo impegno a favore del clima. Aderendo a questa iniziativa, il Principato potrà contare su una rete internazionale di partner e sulla competenza delle tecnologie spaziali per comprendere meglio e anticipare i cambiamenti climatici.

Questa collaborazione sarà particolarmente preziosa per quanto riguarda l'azione condotta da Monaco per sostenere i paesi in via di sviluppo nella loro lotta contro i cambiamenti climatici, conformemente ai suoi impegni internazionali. Lo SCO funge anche da piattaforma di collegamento tra portatori di soluzioni spaziali al servizio dell'azione climatica e potenziali finanziatori.

La firma testimonia inoltre gli stretti legami tra il Governo del Principato e il Centro Nazionale di Studi Spaziali (CNES), fondatore dello SCO, Cooperazione scientifica e istituzionale essenziale per affrontare la sfida climatica.