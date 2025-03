Come coltivare le orchidee: vi sveliamo i segreti (Video)

La città di Nizza, attraverso il web, propone una serie di iniziative interessanti, anche estremamente utili.

Come, ad esempio, una lezione su come coltivare le orchidee, piante che sono bellissime, con fiori stupendi.

Però, se non si conoscono alcuni segreti…durano poco.



Il Parc Phoenix, che ospita diverse specie di orchidee, ha aperto le sue porte alle telecamere per consentire un breve corso filmato su come occuparsi delle orchidee.

Il titolo del filmato è la "Cura delle orchidee" di Christophe Candet.

Le orchidee sono piante affascinanti per la loro provenienza e per le bellissime infiorescenze. Fino a qualche decennio fa la loro coltivazione era riservata ad una élite: era infatti quasi sempre necessario possedere delle serre o ambienti dove si potessero mantenere alte temperatura e umidità.

Nel tempo però si sono diffuse anche varietà provenienti da ambienti più freddi, più adattabili alle condizioni di vita europee. Inoltre i ricercatori hanno creato nuovi ibridi, meno delicati e più facilmente riproducibili. Oggi sono piante più popolari, meno costose e più diffuse nelle case e nei giardini di tutti.



Il nome “orchidea” deriva dal latino e significa “testicolo” in riferimento ad alcuni tubercoli presenti alla base di delle specie terricole endemiche del nostro paese.