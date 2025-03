L’origine del nome "Baie des Anges"

La splendida baia, che si estende dal Cap d’Antibes al Mont Boron, deve il suo nome a un'affascinante creatura marina: lo squalo angelo (Squatina squatina).

Uno squalo dal nome evocativo

Questo particolare squalo ha una forma piatta che lo fa somigliare a una razza, pur distinguendosi per la struttura delle pinne e della testa. Un tempo abbondante nelle acque della Baie des Anges, era frequentemente pescato dai marinai locali. Oggi, invece, è una specie a rischio di estinzione e si trova solo nelle acque della Corsica.



Un predatore con strategie uniche

Alcuni esemplari storici di Squatina squatina, risalenti al 1878 e al 1879, sono conservati nel Museo di Storia Naturale di Nizza. Questo squalo vive sui fondali sabbiosi, sfruttando il suo corpo appiattito per mimetizzarsi e sorprendere le prede. Rimane nascosto fino al momento opportuno, quando spalanca improvvisamente la bocca per catturare pesci, molluschi o polpi.



Una specie in pericolo

Soprannominato "squalo angelo" per le sue pinne simili ad ali, un tempo era una presenza comune per i pescatori di Nizza. Tuttavia, la pesca intensiva ha portato al drastico declino della sua popolazione.



Dal 2006 è classificato come "in pericolo critico" nel Mediterraneo e dal 2010 la sua pesca è vietata. "Un tempo era molto diffuso nella nostra regione, ma l’eccessivo sfruttamento ha portato alla sua quasi totale scomparsa", spiega Yvan Besker, presidente della Prud'homie di Nizza.



Un progetto per la conservazione

Per proteggere questa specie e riportarla nelle acque della Baie des Anges, il Comune di Nizza, in collaborazione con i pescatori locali, ha avviato un progetto di reintroduzione dello squalo angelo nel suo habitat originario. Un’iniziativa che potrebbe restituire alla baia un pezzo della sua storia marina.