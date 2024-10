Allerta arancione per piogge e temporali. Allarme fino a domenica. Ultimo aggiornamento sabato 26 ottobre ore 6,20

Aggiornamento – Sabato 26 ottobre ore 6,20

In considerazione delle condizioni meteorologiche, la città di Nizza ha deciso di

Chiudere tutti i suoi parchi e giardini per tutta la giornata di sabato 26 ottobre 2024 (compresi quelli che ospitano musei, asili nido, asili, biblioteche, casa delle associazioni, la Casa dell'ambiente e un campo sportivo). Tutti i gestori di snack, animazioni, giochi e bagni pubblici dovranno cessare la loro attività durante la chiusura dei parchi e giardini.

Chiudere i cimiteri.

Prendere misure per proteggere i senza tetto con il mantenimento della reception notturna Trachel aperta H24 sabato e domenica.

Météo France ha messo in allerta arancione il Dipartimento delle Alpi Marittime per la pioggia e i possibili allagamenti per un episodio previsto da stasera, venerdì 25 ottobre 2024, a partire dalle ore 22.



Il fenomeno di maltempo potrebbe durare fino a domenica 27 ottobre.

Si tratta di un intenso episodio temporalesco che richiede un monitoraggio speciale a causa della sua intensità e della sua durata che interesserà terreni già resi saturi da episodi precedenti.



La parte occidentale del Dipartimento dovrebbe essere oggetto dei maggiori accumuli di pioggia.



Le precipitazioni accumulate potrebbero localmente superare i 200 mm sull'intero territorio: la massa d'aria è instabile, con un'umidità persistente, che rende possibile accumuli superiori a 50 mm in un’ora.

Anche l'attività elettrica è possibile, ma non sarà l'elemento principale di questo episodio.



La situazione prevista

Venerdì 25 ottobre 2024

Questa mattina sono state osservate precipitazioni cumulative tra 40 e 60 mm tra Nizza e Mentone. L’area del Var ha subito intensità molto elevate, raggiungendo i 100 mm in un’ora, mentre le aree da Menton a Saint-Jean-Cap-Ferrat registrano accumuli localizzati molto simili.

Quanto fino ad ora accaduto evidenzia non solo la possibilità di forti accumuli, ma anche le incertezze delle previsioni.



I temporali inizieranno questa notte, tra le 4 e le 5 e dovrebbero continuare tutto il giorno sabato.



Sabato 26 ottobre 2024

Sulla costa sono attesi accumuli pari a 70 mm, con possibilità di raggiungere localmente 150 mm, anche 200 mm, soprattutto nelle zone poste tra la linea di costa ed i primi rilievi.



Il culmine dell'evento è previsto nel tardo pomeriggio.

Le piogge dovrebbero essere più regolari in montagna e più sostenute sulla costa e sui primi rilievi.



È importante restare vigili, perché la massa d'aria è molto instabile e non possono essere escluse, a livello locale, precipitazioni anche fra i 50 e i 60 mm in un’ora.



Domenica 27 ottobre 2024

L'episodio di maltempo proseguirà con temporali sulla costa.

Si prevedono tempeste di pioggia dai 20 ai 40 mm, con la possibilità di raggiungere localmente 60 mm.



L’episodio piovoso dovrebbe attenuarsi nella tarda mattinata.

Fenomeni associati:

Mareggiata media di 1,5 m da Sud-Sud-Est in rinforzo domenica



Reazioni attese sui corsi d'acqua:

Alluvioni potenziali ma che dovrebbero manifestarsi leggermente inferiori a quelle della settimana precedente.



La Prefettura delle Alpi Marittime invita tutti alla cautela, soprattutto durante gli spostamenti su strade che potrebbero essere improvvisamente allagate.



Attenzione anche sulle strade di media ed alta montagna soggette a frane.