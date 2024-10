Cannes: secondo il rapporto annuale l’acqua che sgorga dal rubinetto di casa è “praticamente” minerale

Grazie a massicci investimenti, gli abitanti del centro abitato di Cannes beneficiano di un'acqua abbondante, ottima ed economica che è risultata conforme al 100% alle analisi microbiologiche effettuate dall'ARS.



Il suo costo é inferiore del 30% rispetto alla tariffa media nazionale, qualunque sia il consumo.



Inoltre, il tasso di efficienza della rete raggiunge l'85% grazie a costanti interventi di manutenzione e miglioramento per ridurre le perdite invisibili (69% prima del 2001, ovvero circa 4,5 milioni di metri cubi risparmiati all'anno) e salvaguardare le riserve strategiche.





Il rapporto annuale sul prezzo e sulla qualità del servizio pubblico di acqua potabile, evidenzia un costo inferiore del 30% rispetto alla tariffa nazionale: il prezzo medio pagato dall'utente dell’Agglomération Cannes Lérins è di 3,15 € IVA inclusa al metro cubo rispetto a una media nazionale di 4,52.



Acqua potabile di eccellente qualità microbiologica.

La qualità dell'acqua è soggetta a controlli regolari da parte dei delegati (Suez e Véolia per il comune di Mandelieu) e dei servizi dell'Agenzia sanitaria regionale.

Nel 2023 sono state effettuate 3.693 analisi microbiologiche e fisico-chimiche per una conformità sanitaria al 100%.

L'acqua è prelevata dalle sorgenti dei bacini idrografici del Siagne e del Loup, in aree naturali o scarsamente urbanizzate.

L'acqua “grezza” catturata è quindi priva di sostanze indesiderabili e tossiche come nitrati provenienti da attività agricole, pesticidi, inquinanti eterni o addirittura metalli pesanti.



L'acqua del rubinetto distribuita è di qualità eccezionale, quasi equivalente a quella dell'acqua minerale.

Per promuovere questa eccellenza unica dell'acqua del bacino di Cannes, l'Agglomération Cannes Lérins ha avviato un processo di etichettatura con la ONG Aquacert International.

L'ambizione è quella di diventare il primo servizio pubblico di acqua potabile al mondo a beneficiare di una certificazione e di un marchio di qualità.



Investimenti massicci e anticipati per garantire le riserve e preservare la risorsa.

Il rinnovamento delle tubazioni e delle reti idriche è una priorità quotidiana per SICASIL, impegnata in questo processo dal 2001.

Ad oggi sono stati investiti quasi 90 milioni di euro nell’ambito di questa strategia prevista per preservare le risorse di acqua potabile.

Nel 2023 sono stati spesi 16 milioni di euro per l'affidabilità, l'ammodernamento e la sicurezza del servizio pubblico di acqua potabile.



Grazie agli investimenti, il tasso di efficienza della rete è aumentato dal 69% all'83,4%, corrispondente a un risparmio di perdite di 4,5 milioni di metri cubi all'anno.