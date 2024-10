Nizza, per due week end al via Ciné Récré, la rassegna dedicata i bambini

Il 9, 10, 16 e 17 novembre 2024, la Città di Nizza, in collaborazione con tutte le sale cinematografiche della città, organizza la 16a edizione di Ciné Récré , la Festa del cinema per i bambini.

Per due fine settimana, Ciné Récré propone, in tutti i cinema di Nizza, una programmazione appositamente concepita per il giovane pubblico dai 3 ai 12 anni: umorismo, avventura, sogno e magia con 9 anteprime, oltre 40 film d'animazione.

Inedito in Francia, questo evento, organizzato dalla città di Nizza, propone una tariffa molto vantaggiosa per le famiglie a 4€ a posto per tutti.



Per conoscere il programma integrale della manifestazione clicca qui



Questi i cinema interessati

Cinéma Belmondo - 16 Pl. Garibaldi, Nice Tramway L1 : Garibaldi

Cinémathèque de Nice - Av. François Mitterrand, Nice - Tramway L1 : Vauban

Megarama - Av. François Mitterrand, Nice - Tramway L1 : Vauban

Rialto - 4 Rue de Rivoli, Nice - Tramway L2 : Alsace Lorraine

Variétés - 5 Bd Victor Hugo, Nice - Tramway L1 et L2 : Jean-Médecin

Pathé Lingostière - 604 Rte de Grenoble, Nice - Bus 59 : Centre commercial Lingostière

Pathé Masséna - 31 Av. Jean Médecin, Nice - Tramway L1 : Jean Médecin

Pathé Gare du Sud - 6 place Charles Pasqua, Nice - Tramway L1 : Libération