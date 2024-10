Ognissanti e commemorazione dei defunti: gli orari di messe e celebrazioni nel Principato

Il 1o novembre la Chiesa celebra la solennità di Ognissanti. Questa festa risale al IV secolo in Oriente e al VII secolo in Occidente, quando la Chiesa di Roma la fece coincidere con la festa della dedicazione del Pantheon, divenuto chiesa sotto il vocabolo di Maria e dei santi martiri. In questo giorno la Chiesa commemora tutti i fedeli, conosciuti e sconosciuti, che una vita perfettamente evangelica ha reso degni di raggiungere la gloria del Paradiso. La Toussaint solleva così il velo che ci separa dal mondo di Dio; anche la liturgia dispiega durante tutta la messa la grande visione dei santi che gioiscono con Cristo.



Il giorno successivo, 2 novembre, la Chiesa celebra la commemorazione dei fedeli defunti, una festa che esisteva nei monaci di Cluny dal X sec. e che si estendeva in tutta la cristianità a partire dall'XI sec. La Chiesa fa così memoria dei defuncti, letteralmente «coloro che hanno compiuto il loro compito». La Chiesa custodisce così la loro memoria con pietà e offre per loro i suoi suffragi (messe). La messa è celebrata per tutti i defunti e specialmente per quelli dell'anno trascorso. Questo giorno, come il precedente, è tradizionalmente dedicato alla visita familiare al cimitero e alla manutenzione delle tombe.

Orari per Ognissanti (messe anticipate: 31 ottobre)

• Saint-Martin/Sacré-Coeur: Giovedì 31 ottobre: 18:00 (San Martino)



• Carmes: Giovedì 31 ottobre: 18:00



• Santa Devota: Giovedì 31 ottobre: 18:00



• San Nicola: Giovedì 31 ottobre: 18:00

Orari per Ognissanti (1 novembre)

• Cattedrale: Venerdì 1 novembre: 10.30: Messa pontificia • Misericordia: Venerdì 1 novembre: 8.30 / 18.00 (in latino)

• Santa Devota: Venerdì 1 novembre: 10.30 / 11.45 (in italiano) / 18.00

• Saint-C harles:Venerdì 1 novembre: 8.30 / 10.30 / 12.00 (in inglese) / 18.30

• Saint-Martin/Sacré-Coeur:Venerdì 1 novembre: ore 10.30 (Sacré-Coeur)

• San Nicola: Venerdì 1 novembre: 10.30 / 18.00

• Carmes: Venerdì 1 novembre: 9.30 / 11.00 / 12.00 / 18.00

15h: cimitero di Monaco Vespri e benedizione delle tombe

Orari per i defunti (2 novembre)

• Cattedrale: Sabato 2 novembre: ore 10.30

• Santa Devota: Sabato 2 novembre: 7.45 / 10.30 / 12.00

• Saint-Charles: Sabato 2 novembre: 8.30

• Saint-Martin/Sacré-Coeur: Sabato 2 novembre: 9:00 (Sacré-Coeur) / 11:30 (Saint-Martin)

• San Nicola: Sabato 2 novembre: 12.30

• Carmes: Sabato 2 novembre: ore 11 / 18