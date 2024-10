Accordi Ramoge e Pelagos insieme per la conservazione dell'ambiente marino

Ospitato dalla Comunità d'agglomerazione della Riviera francese (CARF), questo evento ha riunito le autorità dei tre paesi firmatari di ogni accordo, nonché gli eletti e gli agenti dei comuni firmatari della Carta di partenariato Pelagos.

Erano presenti anche i gestori delle Aree Marine Protette e dei Parchi nazionali del Santuario Pelagos e della zona RAMOGE, nonché gli Ambasciatori Pelagos e i partner di entrambi gli accordi. Questa giornata è il risultato di una collaborazione attiva, dalla firma di un Protocollo d'intesa tra i Segretariati dell'Accordo RAMOGE e dell'Accordo Pelagos lo scorso 22 marzo, in chiusura della Monaco Ocean Week 2024, alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco

Durante la mattinata, i Segretariati hanno presentato le loro attività in materia di protezione dell'ambiente marino e in particolare quelle relative alla riduzione dell'inquinamento. Nel pomeriggio, i partecipanti si sono poi divisi in due tavole rotonde, dedicate rispettivamente alle azioni delle collettività territoriali e delle Aree Marine Protette, e all'evoluzione del partenariato con i diportisti iscritti agli Ambasciatori Pelagos, per un esercizio di intelligenza collettiva.

I risultati di questi scambi saranno rielaborati dai due Segretariati e discussi nell'ambito dei rispettivi gruppi di lavoro per essere presentati agli organi decisionali. La giornata si è conclusa con la presentazione di un affresco realizzato dall'artista monegasco Anthony Alberti alias Mr One Teas, in collaborazione con gli studenti di Sciences Po e i partecipanti.

Forte del successo di questa prima manifestazione comune, gli accordi RAMOGE e Pelagos intendono continuare e rafforzare le loro cooperazioni in futuro