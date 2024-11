Nizza, alcuni armadietti elettrici trasformati in opere d’arte (Foto)

La città di Nizza si sta preparando alla Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani (UNOC) che si svolgerà nel mese di giugno del prossimo anno: un evento globale, fondamentale per il futuro e la conservazione dei mari e della biodiversità marina.



Nel quadro dei preparativi è stata commissionata all'artista Romain Renaud alias Artmor1 la realizzazione di grandi dipinti colorati sul tema degli oceani.





L’artista si è già distinto per aver dipinto il muro di espressione libera di Avenue du XVème Corps, oltre ad aver illustrato il Carnaval de Nice e il Nice Jazz Fest.

Su dieci armadietti dei contatori elettrici, l'artista ha illustrato degli animali marini per ricordare l'urgenza di proteggere mari e oceani e, per estensione, l'urgenza di proteggere il fragile equilibrio che permette agli esseri umani di continuare a vivere su questo pianeta.





Gli abitanti di Nizza avranno così la possibilità di approfittare di questo abbellimento urbano, che è consistito nella trasformazione di alcuni elementi della loro vita quotidiana in vere e proprie opere d'arte oltre, per essere sensibilizzati ad una decisiva problematica di stretta attualità che sarà discussa nel 2025 in città.