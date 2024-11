Derby in notturna: Roma-Lazio dopo cinque anni torna in prima serata

Il Derby della Capitale torna sotto le luci della notte: Roma e Lazio si sfideranno il 5 gennaio 2025 alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Dopo anni di incontri disputati esclusivamente nel pomeriggio, la Lega Serie A ha finalmente dato l’ok per un match serale, in accordo con le forze dell'ordine romane. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate di sera risale al 2021, ma in quell’occasione, il 15 gennaio, gli spalti erano deserti a causa delle restrizioni legate alla pandemia. Per ritrovare un vero derby serale con i tifosi presenti bisogna tornare al 2 marzo 2019, quasi sei anni fa, in una partita che ha visto lo stadio Olimpico colorarsi e vibrare fino a notte fonda.

Il ritorno di un derby serale è un evento quasi epocale per il calcio romano, carico di fascino e di tensione. Le aspettative sono altissime, e non solo per i tifosi allo stadio: gli appassionati di calcio di tutta Italia saranno incollati ai televisori, intenti a seguire la partita anche attraverso aggiornamenti in tempo reale e le apprezzate schedine live, una caratteristica ormai comune e amata del panorama sportivo. Le schedine live permettono ai tifosi di seguire ogni sviluppo del match, con puntate e pronostici che cambiano dinamicamente in base alle azioni in campo, rendendo il tutto ancora più avvincente. Anche per chi non è a Roma, il fascino di una partita giocata sotto le luci della sera aggiunge un tocco di adrenalina a un evento già di per sé esplosivo.

Ma non è solo una questione di atmosfera. La decisione di giocare in notturna arriva dopo anni di scontri tra le due tifoserie che hanno costretto le autorità a far disputare il derby durante il giorno per garantire maggiore sicurezza. Gli episodi più drammatici risalgono all’8 aprile 2013, quando violenti incidenti tra i tifosi hanno causato numerosi feriti e persino accoltellamenti. Successivamente, si decise di programmare i derby principalmente alle 15, evitando le ore serali ritenute più rischiose. Anche nella storica finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013, che si giocò alle 18, si verificarono arresti e feriti tra le due tifoserie. Questa volta, però, si spera che tutto fili liscio, nonostante l’elevata intensità emotiva che caratterizza sempre il derby di Roma.

Per garantire la sicurezza durante l'evento, oltre un migliaio di agenti presidieranno i punti più sensibili della capitale, soprattutto nelle vicinanze dello stadio Olimpico e in luoghi strategici come piazza Mancini, Ponte Milvio e il River, i tradizionali punti di ritrovo rispettivamente per le due tifoserie. Un piano di sicurezza accurato mira a contenere le tensioni, con l’obiettivo di permettere a tutti di godersi una partita che rappresenta il cuore pulsante della passione calcistica romana.