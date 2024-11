Anne Eastwood nuova Ambasciatrice di Monaco in Croazia

Anna Eastwood è la nuova Ambasciatrice di Monaco in Croazia

Il 29 ottobre, Anne EASTWOOD, accompagnata da Zoran BOHACEK, Console onorario di Monaco a Zagabria, ha presentato le sue lettere credenziali al Presidente della Repubblica di Croazia, Zoran MILANOVIC, diventando così il terzo Ambasciatore di Monaco presso la Repubblica croata dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi nel 2007.

La cerimonia, che si è svolta nel Palazzo Presidenziale di Zagabria, è stata seguita da un colloquio cordiale durante il quale sono stati discussi i progetti realizzati nei settori di interesse comune come quelli legati al turismo, all'economia e alla diffusione sportiva e culturale. L'impegno prioritario dei due paesi nel sostenere lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente.

La Croazia, con il suo litorale e la sua biodiversità unici, è stata recentemente classificata all'ottavo posto nel mondo nell'indice OSS, che misura i progressi compiuti dai paesi verso il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

Gli scambi hanno riguardato le buone pratiche in materia ambientale, le iniziative congiunte condotte nel settore della conservazione degli ecosistemi marini nel Mediterraneo nonché, più in generale, sulle sfide della cooperazione regionale in questa zona ricca di opportunità e di sfide