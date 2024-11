Nizza ricorda Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio ad opera di una squadraccia fascista

Da martedì 12 Novembre a sabato 16 Novembre 2024, a Nizza si ricorderà il sacrificio di Giacomo Matteotti nel centesimo anno dal suo assassinio avvenuto a Roma il 10 giugno 1924 ad opera di una “squadraccia” fascista.



Nel quadro delle celebrazioni per commemorare Giacomo Matteotti, il Consolato Generale d’Italia a Nizza , in partenariato con la Fondazione Giacomo Matteotti ETS, il Comitato Provinciale Polesano/Celebrazioni Matteotti 1924-2024, la Casa Museo Giacomo Matteotti, l’A.N.P.I. Costa Azzurra (Sezione Isotta Gaeta e Angelo Grassi), il Lycée Masséna, l’Université Côte d’Azur/École Universitaire de Recherche “Arts et Humanité” ed il Com.It.Es. di Nizza, ospiterà, sabato 16 novembre 2024 alle ore 17,30, un concerto del Trio “Crossover” dal titolo “Oltre il silenzio – Concerto tra musica e parole dedicato alla figura di Giacomo Matteotti”.





L’appuntamento è al Consolato in Boulevard Gambetta 72 e l’ingresso è libero e gratuito.



Le richieste di prenotazione, vanno inviate a segreteria.nizza@esteri.it e saranno accolte fino all’esaurimento del numero massimo di posti disponibili: in assenza di risposta da parte del Consolato Generale, la prenotazione è da intendersi come confermata.



Il programma prevede musiche di Puccini, Morricone, Cohen, Piaff, Webber e dei Queen. Il “Trio Crossover” è composto da Soraya Granata (Violino), Angelica Cirillo (Soprano) e Elena Tirrito (Pianoforte).



Il programma completo delle iniziative previste a Nizza nel centesimo anno dall’assassinio di Giacomo Matteotti prevede:



Martedì 12 Novembre 2024 ore 18,30 – Consolato Generale -Inaugurazione della mostra “Matteotti e noi, una lezione di libertà”;