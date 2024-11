Cannes, personale di Florence Obrecht al Suquet des Artistes

Fino a domenica 16 febbraio 2025, il Suquet des Artistes di Cannes propone una mostra dedicata all'artista Florence Obrecht.

Intitolata Odyssée, la mostra invita il pubblico a esplorare l'affascinante universo dell'artista attraverso ritratti, installazioni e opere.

Ogni sua opera diventa una porta verso un mondo dove la magia dell'arte suscita contemplazione e meraviglia.

Nata nel 1976 a Metz e residente a Berlino, Florence Obrecht è un'artista visiva francese diplomata all'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi nel 2001.

È ispirata dalle sottigliezze della natura e dalle emozioni umane: erede della pittura classica, affronta soggetti decisamente contemporanei.

La sua maestria tecnica le permette di raggiungere un realismo sorprendente e singolare.

Unendo astrazione e figurazione, le sue opere risvegliano i sensi e invitano alla riflessione, trasformando ogni tela in un viaggio visivo dove colori e forme si intrecciano per dare vita a storie personali e universali.

Le giovani figure femminili che animano le sue opere incarnano nuove icone che rivisitano i codici della cultura religiosa e popolare.