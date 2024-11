Nizza. Automobili lanciate ad alta velocità sulla Promenade, ma c’era la Polizia Municipale…

A quei livelli non accade certo tutte le sere, ma non è poi nemmeno così raro.

Capita, però, di imbattersi in un posto di blocco e di controllo della Police Municipale di Nizza e allora sono dolori.

Proprio quello che è avvenuto, nella notte, sulla Promenade des Anglais dove due automobilisti sono stati fermati per eccesso di velocità.

E quale eccesso… uno stava viaggiando a 116 km/h e l’altro addirittura a 143 km/h.

Risultato: ritiro della patente, fermo obbligatorio e multa che, quando si oltrepassano di 50 km/h i limiti di velocità di città ci si vede ritirate il permesso di guida, perdere 6 dei 10 punti della patente e la sanzione può raggiungere i 1.500 euro.

Possono inoltre essere comminate sanzioni aggiuntive come la sospensione della patente fino a tre anni, la confisca del veicolo e l'obbligo di frequentare, a proprie spese, un corso di sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

Nei prossimi giorni di due autisti conosceranno la propria sorte definitiva!

Nel corso del posto di blocco sono state, in tutto, ritirate 6 patenti di guida, 4 autisti sono stati fermati e sono state comminate 20 multe.