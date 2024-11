Domani, il Crédit Municipal di Nizza organizza un'eccezionale asta giudiziaria di oro, gioielli e pelletteria di lusso

Fedele alla sua vocazione sociale, il Crédit Municipal organizza domani, giovedì 14 novembre 2024, a parte dalle ore 13,30, una vendita all’asta i cui beneficiari saranno devoluti alle associazioni di Nizza che lavorano quotidianamente con persone con disabilità o che affrontano disturbi dello spettro autistico.



Quanti non potranno essere presenti potranno egualmente presentare un ordine di acquisto di uno o più lotti prima della vendita: sarà loro possibile partecipare all’asta registrandosi sul sito di interenchere.



Il catalogo dei 120 lotti messi in vendita è disponibile sul sito del credito comunale: per accedere è sufficiente cliccare qui



I lotti saranno esposti al pubblico domani mattina dalle ore 9 alle ore 11,30 Crédit municipal de Nice in Rue Gioffredo 43.



L'intero ricavato sarà devoluto a cinque associazioni di Nizza: Un Sourire pour Enzo, GEMA 06, Autisme Apprendre Autrement, Approche Globale Autisme, et APEDV REGARDDONS.