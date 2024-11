Il Principato di Monaco accelera la trasformazione digitale per l'occupazione

Nel quadro del suo programma Extended Monaco, lanciato nel 2019, il Governo del Principato continua a rinnovare l'esperienza dei datori di lavoro e dei richiedenti lavoro.

Martedì 12 novembre, Christophe ROBINO, Consigliere-Ministro degli Affari Sociali e della Salute, e Frédéric GENTA, Delegato Interministeriale per l'Attrattività e la Transizione Digitale, hanno presentato alla stampa una serie di nuovi servizi online dedicati all'occupazione nel Principato, in presenza in particolare di Pascale PALLANCA, Direttore del Lavoro, Magali IMPERTI, Direttore del Lavoro aggiunto, Julien DEJANOVIC, Direttore dei Servizi Digitali e Emmanuelle CELLARIO-FLORIO, Capo del servizio per l'impiego.

I progressi mirano a dotare questa Direzione, che è in collegamento permanente con gli attori economici del Principato, di nuovi strumenti di lavoro efficienti e fluidi, con funzionalità avanzate e offrire procedure semplificate e digitalizzate a datori di lavoro e richiedenti

Occupazione, con diversi obiettivi chiave:

• facilitare il percorso dei datori di lavoro e dei richiedenti lavoro attraverso strumenti digitali avanzati;

• fare affidamento sui prodotti tecnologici sviluppati dal Governo del Principato.

Questi servizi sono ora accessibili tramite spazi dedicati su MonGuichet.mc, il portale digitale delle pratiche amministrative del Principato. Vanno nel senso delle aspettative dei datori di lavoro che sono alla ricerca della semplicità e dell'efficienza nelle procedure da compiere: le prime sessioni di presentazione di questi nuovi strumenti hanno ricevuto un'accoglienza positiva da parte loro che dovrà essere confermata durante l'utilizzo effettivo.

Il programma di sviluppo degli strumenti dedicati all'occupazione si svolge in diverse fasi:

1. novembre 2024: lancio dei primi servizi on-line o Modernizzazione dello strumento di business della Direzione del lavoro: questo miglioramento rafforzerà l'efficacia delle interazioni con i datori di lavoro e le persone in cerca di lavoro.

- Lancio degli spazi "Datore di lavoro" e "Richiedente Lavoro" su MonGuichet.mc: i portali permetteranno agli utenti di depositare, consultare e gestire offerte di lavoro in tempo reale, 24h/24 e 7d/7.

- Pubblicazione pubblica delle offerte di lavoro su MonServicePublic.mc: dopo il termine di priorità, le offerte saranno accessibili a tutti i candidati, garantendo così una visibilità ottimale delle opportunità nel Principato.

2. Fine 2025: nuovi servizi digitali arricchiti

- Percorso di assunzione digitale al 100%: tutto il processo, dalla candidatura fino all'assunzione, sarà ora completamente dematerializzato.

- Lancio di una prima versione della CVthèque online: i richiedenti di lavoro iscritti al Servizio dell'occupazione potranno mettere on-line i loro CV, facilitando così i collegamenti con i datori di lavoro.

3. Anno 2026: rilascio del permesso di lavoro digitale

- Il rilascio del permesso di lavoro in formato digitale chiuderà questa trasformazione graduale.

Christophe ROBINO, Consigliere di Governo - Ministro degli Affari Sociali e della Salute incaricato del Lavoro, sottolinea che "è indispensabile modernizzare gli strumenti dell'amministrazione nel caso specifico della Direzione del Lavoro e del Servizio dell'Occupazione, per offrire ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro una risposta all'altezza delle loro aspettative. Concretamente, ciò significa a termine una risposta rapida, sicura e adeguata ad ogni particolare situazione nella relazione tra datore di lavoro e candidato a un impiego".