Fine anno 2024: Monte-Carlo Société des Bains de Mer celebra i momenti magici del Natale

Mancano poche settimane alle feste di fine anno, e l'edizione 2024 promette sorprese ed emozioni nel cuore del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il 30 novembre alle ore 18.30, in Place du Casino, si apre con l'illuminazione della piazza e il lancio delle feste che animeranno gli stabilimenti del Gruppo fino al 5 gennaio. Feste ispirate ai «Momenti magici di Natale», il tema 2024, che si declina nella messa in scena del Resort, la sua gastronomia e le animazioni proposte durante tutto il periodo. La magia del Natale si impadronisce di Monte-Carlo per far vivere la leggenda. Prendetevi una data per i momenti salienti da non perdere.

Place du Casino, cuore pulsante del Resort e delle feste di fine anno

Le famose palle di neve giganti che hanno incantato grandi e piccini l'anno scorso sono tornate con un nuovo allestimento animato quest'anno e dedicato ai momenti magici del Natale: calendario dell'Avvento, decorazione dell'albero, pranzo festivo, dolce notte di Natale o ancora la scoperta dei regali saranno messi in scena e suonati in ognuna delle 5 palle disposte attorno all'Abete monumentale alto 18 metri. Passaggio obbligato sulla Place du Casino per una passeggiata fieresca e il programma di animazione:

- Il coro di Natale: 21, 22, 24 e 25 dicembre dalle ore 13 alle 16:30.

- Il superbo Show Mapping dei folletti sulla facciata del casinò ogni ora dalle 18 alle 22 tutti i venerdì e sabato dal 6 dicembre e poi tutti i giorni durante le vacanze scolastiche dal 21 dicembre al 5 gennaio.

- L'incontro con Babbo Natale Monte-Carlo: il 21, 22, 23, 24 e 25 dicembre dalle 13.00 alle 16.30, sulla Place du Casino e attraverso il Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

- I dj set di Luca Onere e Jo Paciello dalle 22:30 alle 01:30, il 31 dicembre.

- Lo show mapping che annuncia il conto alla rovescia, il 31 dicembre.



L'Atrio del Casinò di Monte-Carlo, d'altra parte, ospiterà un bellissimo albero di Natale, decorato con rosso e oro.

La gastronomia in primo piano nel resort più stellato d'Europa

Con i suoi 30 ristoranti e bar, e le sue sette stelle alla guida Michelin, la Società di Monte-Carlo Bains de Mer è lo scrigno dei più bei pasti di festa. Per le feste di Natale, i pasti di Natale e di San Silvestro, i tavoli gastronomici del Resort fanno il loro grande gioco. Dominique Lory al Grill dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo, Yannick Alléno al Pavyllon Monte-Carlo, o a L'Abysse Monte-Carlo, all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Marcel Ravin, nel suo nuovo Blue Bay, e al suo tavolo al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Alain Ducasse e Emmanuel Pilon al Louis XV-Alain Ducasse all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, tutte le cene sono qui. Che sarebbe una cena di festa senza un tronco? Stupite i vostri ospiti con l'entremet de fête firmato Monte-Carlo Société des Bains de Mer: «Mon Chalet Douillet», ideato dal pasticciere del Café de Paris Monte-Carlo, Maxime Reriouedj, vincitore del concorso dell'Entremet Festif SBM 2024. Un dolce goloso con note di castagne, noci di cocco, limoni di Mentone e banane, presentato in una superba struttura in schiuma di castagno. Disponibile per la degustazione in tutti i ristoranti del Resort e da asporto al Mada One.

Per tutti i golosi, appuntamento nella vetrata Monte-Carlo Société des Bains de Mer, situata nei Jardins des Boulingrins, per il pop-up «Il Natale dei nostri Chef». In questo negozio effimero troverete la brioche miele-zafferano di Yannick Alléno, il panettone di Alain Ducasse, le castagne gelate, i nougats e i panini di spezie di Dominique Lory o ancora le Rochers di Marcel Ravin. Da offrire anche esclusive decorazioni natalizie e palle di neve, create per la prima volta dalla Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Aperto 7/7 dalle 10 alle 18:30.

Tutti gli stabilimenti di Monte-Carlo Société des Bains de Mer al ritmo delle feste

Hotel de Paris Monte-Carlo: Appena superato la porta a tamburo, ci si meraviglia davanti allo spettacolare abete «Chopard», e ci si lascia trasportare dalle note del pianista, che si invita nella hall del Palace monegasco in occasione delle feste di fine anno. Si prolunga l'ora intorno al «Festive Afternoon Tea», firmato Dominique Lory, proposto dal 14 dicembre al 5 gennaio, dalle 15 alle 18. Una pausa gourmet per gustare deliziose pasticcerie, accompagnate dal famoso cioccolato caldo della Manifattura Alain Ducasse a Parigi. Hotel Hermitage Monte-Carlo: Dalla Square Beaumarchais, scopriamo il Café Repossi, l'elegante pop-up di Natale, progettato in collaborazione con la Maison de Haute Joaillerie Repossi e l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 dalle 12 alle 20, degustazione di champagne e prodotti stagionali (ostriche, salmone affumicato, caviale). Per la prima volta, Repossi firma la scenografia della hall dell'Hotel Hermitage Monte-Carlo, con un bellissimo albero di Natale. Dal 20 al 23 dicembre, prenotiamo un Merenda di Natale, proposto dallo Chef Pasticcere alla Salle Belle Epoque. Regale assicurato dalle 15 alle 18, incontro con Babbo Natale e animazione per i bambini, nel salone Regence.Da notare: la Settimana del tartufo nero dal 16 al 22 dicembre, proposta al Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante Yannick Alléno. Monte-Carlo Bay Hotel & Resort: Direzione il Blue Gin con il pop-up invernale «L'illusione perfetta dello Chalet», dal 26 novembre 2024 al 16 marzo 2025. Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 1:30, ci si infila nella dolcezza di questo chalet d'altitudine degno dei più bei rifugi alpini. Dolcezza e conforto sempre, all'appuntamento dei brunch di festa da gustare nello spazio Calypso, il 25 dicembre 2024 e il 1o gennaio 2025.

Casinò di Monte-Carlo: Facciamo un giro nell'Atrium per scoprire il bellissimo grande albero, e tirare fuori i suoi vestiti più belli per giocare.

Alcune idee per la serata di fine anno

- Hotel de Paris: cena al Bar Américain, con il ritmo della band London Soul Section, o alla Salle Empire con una serie di animazioni artistiche e l'orchestra musicale Stefano Signoroni & MC.

- Monte-Carlo Bay Hotel & Resort: la nuovissima Table de Marcel accoglierà i suoi ospiti per una cena di alto livello.

- Opera di Monte-Carlo: rappresentazione de L'Elisir d'amore, di Gaetano Donizetti, alla Salle Garnier, e cena elegante nella galleria d'arte Hauser & Wirth, One Monte-Carlo.

- Salles des Etoiles: cena-spettacolo con Pioneros del Ritmo e il suo esplosivo mix di danze latine e acrobazie.