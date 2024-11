Il Comune di Monaco partecipa alla decima edizione del Riviera Electric Challenge

ieri, mercoledì 13 novembre, via alla decima edizione del Riviera Electric Challenge (REC), dal Grimaldi Forum, in occasione del Salone EVER 2024. L'arrivo oggi ai piedi del Castello Grimaldi di Cagnes-sur-Mer, comune organizzatore dell'evento in associazione con MC2D (Monaco Développement Durable) e in collaborazione con i comuni di Monaco e Dolceacqua.

L'occasione per tutti i concorrenti di scoprire un nuovo percorso e quindi nuovi siti, controllando il loro consumo elettrico e adottando le buone pratiche di eco-guida, caratteristiche di questa sfida unica nel suo genere. Più che una semplice gara, questo evento internazionale (il percorso attraversa la Francia, il Principato di Monaco e l'Italia), festivo e unificante è diventato un must agli occhi delle istituzioni partecipanti e dei diversi attori che promuovono la mobilità elettrica.

La manifestazione quest'anno conta una trentina di equipaggi elettrici, tra cui 3 squadre comunali impegnate in questa vera sfida sportiva: una femminile, composta da Karyn Ardisson Salopek, Vicesindaco e Christelle de Santi, Ispettore capo, Capitano della polizia municipale e altri due estratti a sorte tra il personale comunale volontario. Inoltre, Jacques Pastor, Vice Sindaco e 2 dipendenti del Comune aiutano l'organizzazione garantendo la direzione della gara per la durata del rally.

Il Comune di Monaco firma la sua 8a partecipazione al Riviera Electric Challenge - partecipazione che conferma il suo impegno ambientale e il desiderio dell'Istituzione Comunale di promuovere veicoli puliti e una mobilità più dolce.