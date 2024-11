Al Novotel di Monaco la Conferenza sull'Intelligenza Artificiale 2024

La Conferenza sull'Intelligenza Artificiale di Monaco 2024 si terrà presso il prestigioso Novotel Monte Carlo, riunendo esperti di IA, politici e innovatori tecnologici per una giornata di stimolanti discussioni, presentazioni di ricerche all'avanguardia e collaborazioni interdisciplinari. Con un focus sulle questioni più urgenti e sui progressi nella tecnologia dell'IA, la conferenza mira a promuovere conversazioni accese, incoraggiare la collaborazione e mettere in evidenza le ultime innovazioni che stanno trasformando le industrie a livello globale. L'appuntamento è per sabato 23 novembre, dalle 9:00 alle 13:00.

La Conferenza sull'IA di Monaco presenterà un'agenda attentamente curata, includendo interventi di professionisti rinomati, discussioni sui temi chiave dell'IA e opportunità di fare networking con leaders del settore.

Temi dei relatori

- Dr.ssa Virginia Nizza: "Governance e Politica dell'IA nell'Era della Guerra Tecnologica USA Cina". La Dr.ssa Virginia Nizza esaminerà il panorama globale delle politiche sull'IA nel contesto della crescente rivalità tecnologica tra USA e Cina. Discuterà come questa competizione stia plasmando la governance, la cooperazione internazionale e l'innovazione, e cosa imprese e governi possano fare per navigare le sfide regolatorie in questa nuova era di geopolitica tecnologica.

- Dr. Matteo Morini: "Machine Learning per la Finanza, COSA FARE e COSA NON FARE". Il Dr. Matteo Morini esplorerà l'uso del machine learning in finanza, evidenziando le sue applicazioni nell'analisi predittiva, nel trading e nella gestione del rischio. Il suo intervento mostrerà come i modelli artificialintelligencemonaco.com di machine learning stiano rimodellando le decisioni finanziarie, ottimizzando i processi e offrendo un vantaggio competitivo alle aziende che abbracciano questa tecnologia.

- Sig.ra Camilla Bilotta: "Come le Piccole e Medie Imprese Possono Implementare l'IA". La Sig.ra Camilla Bilotta offrirà strategie pratiche per le PMI per adottare l'IA. Basandosi su casi di studio reali, mostrerà come l'IA possa migliorare l'efficienza operativa, il servizio clienti e la competitività per le aziende di tutte le dimensioni. Il suo intervento mira a dare alle PMI gli strumenti per adottare l'IA in modo scalabile ed economico.

- Sig. Paolo Bufalini: "Argo. Un caso di studio sull'IA Generativa nelle Arti Visive" Il Sig. Paolo Bufalini discuterà il ruolo dell'IA generativa nel suo processo artistico, esplorando come ha utilizzato l'IA per creare opere innovative. Evidenzierà le opportunità e le questioni tecniche legate alla creatività basata sull'IA, mostrando come la tecnologia stia rimodellando l'espressione artistica.

Agenda della conferenza

• 9:00 AM – Colazione di Benvenuto • 9:30 AM – Introduzione all'IA: Panoramica dell'impatto dell'IA nei vari settori • 10:00 AM - 11:30 AM – Presentazioni dei Relatori: o Dr.ssa Virginia Nizza: "Governance e Politica dell'IA nell'Era della Guerra Tecnologica USA-Cina" o Dr. Matteo Morini: "Machine Learning per la Finanza, COSA FARE e COSA NON FARE" o Sig.ra Camilla Bilotta: "Come le Piccole e Medie Imprese Possono Implementare l'IA" o Sig. Paolo Bufalini: "Argo. Un caso di studio sull'IA Generativa nelle Arti Visive" • 11:30 AM – Pausa Caffè • 11:45 AM - 12:45 PM – Tavola Rotonda: "Il Futuro dell'IA e dell'AGI" o Temi includono il contributo degli LLM all'Intelligenza Artificiale Generale (AGI), approcci interdisciplinari per sfruttare l'IA e confini etici nel suo sviluppo. • 12:45 PM – Domande / Risposte e Conclusioni