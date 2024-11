La Costa Azzurra in Cina per rafforzare la sua visibilità sul mercato

La Costa Azzurra va in Cina per una missione professionale e mediatica strategica, accompagnata da una decina di partner azurei: Ufficio del Turismo Metropolitano Nizza Costa Azzurra - Palais des Festivals de Cannes - UMIH Nice Azur & Alpes - Hotel Cap Estel - Hyatt Regency Nizza Palais de la Méditerranée - Cap 3000 e Fragonard.

Obiettivo: rafforzare la sua visibilità in questo mercato chiave in piena riattivazione e sedurre i viaggiatori cinesi alla ricerca di un'esperienza sulla Costa Azzurra. Una grande opportunità per promuovere la destinazione #CotedAzurFrance in un mercato ormai diventato imprescindibile.

La clientela turistica cinese è cresciuta notevolmente nel decennio 2009-2019, fino a raggiungere quasi 130.000 soggiorni di cinesi sulla Costa Azzurra ogni anno tra il 2017 e il 2019, su oltre 2 milioni di soggiorni in Francia, trascorsi essenzialmente a Parigi.

Tra il 2012 e il 2021, e poi di nuovo nel 2023, la Cina è diventata il principale mercato d'emissione in termini di volume di spese dei viaggiatori all'estero, a livello mondiale, davanti agli USA, con 217 miliardi di euro spesi all'estero nel 2023 (+86% rispetto al 2022), contro 139 miliardi per gli USA. La Cina è quindi responsabile di circa il 15% della spesa totale del turismo internazionale nel mondo. La maggior parte di questo consumo turistico va a beneficio delle destinazioni del bacino Asia-Pacifico, ma l'Europa è molto attraente per le classi medie e superiori, e la Francia in particolare, per il suo stile di vita, la sua cultura e l'immagine di lusso che rappresenta.

Il Covid e i suoi lockdown, molto severi in Cina, poi il nuovo contesto geopolitico mondiale, hanno frenato questa crescita. La clientela cinese è praticamente scomparsa tra il 2020 e il 2022. La ripresa è stata lenta e tardiva, soprattutto sensibile dal secondo semestre 2023.

Nel 2023, i soggiorni alberghieri in Costa Azzurra, compreso Monaco, sono più che raddoppiati in volume, ma pesano solo meno dell'1,5% del traffico estero, con un tasso di recupero del 39% rispetto al 2019, il più basso tra i mercati.

Nel 2024 il mercato esplode di nuovo, con una crescita del 70% in un anno. Globalmente, tutti i tipi di alloggi, si stima che, se la tendenza si mantiene, il totale dei soggiorni cinesi sulla Costa Azzurra nel 2024 sia di circa 100.000 su un totale previsto di 1.4 milioni di turisti cinesi in Francia, ovvero circa il 7% della quota di mercato per la destinazione.

Nel primo semestre 2024, per il segmento aereo, i mercati del Nord-Est asiatico (Cina, Giappone, Corea) sono quelli che hanno presentato, per la destinazione Nizza Côte d'Azur, la crescita più forte, ovvero +40% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le prospettive sono dunque tornate positive con un totale di 100'000 cinesi accolti quest'anno in Costa Azzurra. In termini di tasso di prenotazione per i prossimi mesi 2024-25, il mercato del Nord-Est asiatico, compresa la Cina, presenta con +42%, il più forte vantaggio tra i clienti aerei stranieri e rimane quindi il mercato più redditizio a breve termine. Tuttavia, permangono forti freni all'amplificazione della ripresa.

Sulla Costa Azzurra, si prevede un ritorno al livello di frequentazione precedente, al massimo nel 2025, e un obiettivo, scenario ottimistico ma raggiungibile, di 250.000 soggiorni cinesi entro il 2030. Si tratterà sia di una clientela di gruppi organizzati, che sono tornati in Europa con ritardo, sia di viaggiatori individuali, e in gran parte una clientela a motivo del tempo libero, con un segmento di turismo d'affari complementare.