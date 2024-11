Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.



Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.



La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.



Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.



AURIBEAU SUR SIAGNE

Marché de Noël à Auribeau-sur-Siagne

Domenica 1° Dicembre 2024

Maison du parc



CASTAGNIERES

Marché de noël 2024

Sabato 30 Novembre 2024

1, Place De La Mairie



GATTIERES

Marché de Nöel de Gattières 2024

Sabato 30 Novembre 2024

Domenica 1° Dicembre 2024

Esplanade Boris Vian et Salle l'Atelier



GRASSE

Marché de noël 2024

Sabato 30 Novembre 2024

Mairie Annexe de Saint-Antoine,

57, Chemin de la Chapelle Saint-Antoine



NIZZA

Village de Noël -

Fino al 1° gennaio 2025

Jardin Albert 1er, Quartier Jean-Médecin



SPERACEDES

Marché de Noël - XXL -

Domenicxa 1° Dicembre 2024

Toute la ville