Rossini conquista la Riviera: il Barbiere di Siviglia debutta a Nizza in una veste sorprendente

A partire da venerdì 2 maggio 2025, l’Opéra Nice Côte d’Azur ospiterà una nuova produzione de Il Barbiere di Siviglia, celebre capolavoro buffo di Gioachino Rossini.

L’opera, diretta da Beatrice Venezi e messa in scena da Benoît Bénichou, promette di offrire al pubblico una lettura vivace e attuale, ricca di energia, humour e riflessioni sociali.



"Ci si può fidare di Benoît Bénichou per ridare vita e attualità a questa commedia ben più profonda di quanto sembri, con i suoi giochi di seduzione e potere, ma anche con una critica sociale e politica ben marcata", si legge nella presentazione ufficiale.

Il tutto sarà accompagnato dalla "bacchetta golosa" di Beatrice Venezi e da un cast brillante, con interpreti rossiniani di primo piano: Lilly Jørstad (Rosina), Dave Monaco (Il Conte d’Almaviva) e Gurgen Baveyan (Figaro).



Le recite si terranno il 2, 4, 6 e 8 maggio. Lo spettacolo del 2 maggio è previsto per le ore 20, quello del 4 maggio alle 15, mentre le successive torneranno in fascia serale.



La presentazione al pubblico si è svolta presso il Théâtre de l’Artistique, con la partecipazione del regista e della direttrice d’orchestra.

Un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico all’opera in un contesto informale e inclusivo, in una sala storica che conserva intatto il suo fascino.



Per ulteriori dettagli e biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Opéra de Nice.



Le fotografie Théâtre de l’Artistique, scattate durante la presentazione dell’evento, sono di Silvia Assin.