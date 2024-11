Pezzi rari di fama mondiale al Museo dei Francobolli e delle Monete di Monaco

Il Museo dei Francobolli e delle Monete a le Terrasses de Fontvieille presenterà l'esposizione delle rarità emblematiche provenienti da collezioni di fama mondiale tra cui quella di S.A.S. il Principe Alberto II. Questi gioielli filatelici, spesso inaccessibili, costituiscono una rara opportunità per contemplare dei francobolli leggendari che hanno attraversato il tempo e i continenti. Grande prima per questa edizione 2024, il centro conferenze di One Monte-Carlo, sulla piazza del Casinò, sarà la nuova location di MonacoPhil.

I visitatori potranno ammirare francobolli e Documenti filatelici eccezionali provenienti in particolare dalla collezione di S.M. il re Carlo III e da collezionisti privati. Una mostra tematica dedicata alla storia postale dell'Estremo Oriente permetterà di viaggiare nel cuore di una cultura affascinante. Gli stand di una cinquantina di espositori saranno l'occasione ideale per gli amanti della stampa di scoprire francobolli provenienti da tutto il mondo e arricchire la loro collezione.

Conferenze animate da filatelisti di fama internazionale, accessibili a tutti, saranno organizzate ogni giorno dalle 11.00 alle 18.00 nell'anfiteatro del One Monte-Carlo. Gli artisti che hanno disegnato o inciso gli ultimi francobolli del Principato saranno presenti per le sessioni di dedica delle loro creazioni. Saranno inoltre proposte dimostrazioni di incisione.

L'Ufficio dei francobolli di Monaco metterà in vendita due emissioni anticipate del programma 2025 e tre prodotti esclusivi editi in serie limitata:

Un inserto contenente il blocco MonacoPhil 2024.

Un inserto contenente un foglio numerato e non perforato sul tema dell'Anno Santo.

Una scatola contenente un poster numerato che commemora i 500 anni dell'alleanza con Carlo V, comprensivo di un blocco datato di 4 francobolli, il tutto in rilievo.

La mostra filatelica internazionale MonacoPhil 2024, sotto l'alto patrocinio di S.A.S. il Principe Alberto II si svolgerà da giovedì 5 a sabato 7 dicembre 2024.