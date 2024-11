Giornata Internazionale dei Disabili, al Novotel di Monaco c'è Handipact 2024

Celebrata ogni anno dal 1992 su iniziativa delle Nazioni Unite (ONU), il 3 dicembre è la giornata internazionale dei disabili.

In questa occasione il governo del Principato, sotto l'iniziativa del Dipartimento degli Affari sociali e della Salute si mobilita a fianco di personalità, partner e associazioni per promuovere e relazionare azioni concrete nella prima edizione della Giornata Handipact. L'evento inedito si svolgerà martedì 3 dicembre 2024 all'Hotel Novotel dalle ore 10.

La tematica scelta per questa prima edizione di Handipact 2024, «L'innovazione al servizio della disabilità», metterà in luce i progressi che, grazie alla tecnologia, trasformano la vita dei persone con disabilità e partecipano all'inclusione.

L'opportunità per i visitatori di scoprire e testare soluzioni innovative, alcune delle quali presentate per la prima volta nel Principato, ma anche di incontrare aziende e

associazioni per scambiare e collaborare sulle attuali problematiche della disabilità.

A partire dalle 10, una tavola rotonda di esperti è organizzata con la presenza inedita di ambasciatori della disabilità. L'evento ha lo scopo di incoraggiare iniziative che migliorano la qualità della vita delle persone con disabilità.

La prima Giornata Handipact conferma così il forte impegno del Principato a favore di una società inclusiva e accessibile a tutti.