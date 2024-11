Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Musica

Carte blanche jeunes talents - Conservatoire de musique et d’art dramatique - 1, Rue Claude Debussy

30 novembre 2024 ore 16,30



Mostre

Dans Les Bois - Pauline Kalioujny – Fino al 31 Dicembre - Médiathèque Albert Camus - 19 Boulevard Gustave Chancel, 06600 Antibes



Teatro e Cinema

ANTHÉA - ANTIPOLIS THÉÂTRE D’ANTIBES - 260 Avenue Jules Grec, 06600 Antibes

28 e 29 Novembre - Opéra Bouffe !

29 Novembre - Luz Casal



ANTIBÉA - 15 rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes

28 Novembre – Hollywood



AURON

Soirée Téléthon

Sabato 30 novembre 2024 dalle 17 alle 20.

Salle Rovery



BEAULIEU SUR MER

La corsa di Berlugane

Domenica 1° dicembre 2024.

La 35a edizione della Boucle Berlugane, un nuovo formato di 9 km accessibile a tutti. E non dimenticate le gare per bambini!

Amphithéâtre de la Batterie

3 Bd du Maréchal Leclerc



Lancio della stagione 2025 di Beaulieu en Scène - Teatro

Martedì 3 dicembre 2024 alle 19.

Cinéma de Beaulieu - Association Lo peolh cinema

avenue Albert 1er

entre La Rotonde et le Casino



BREIL SUR ROYA

Novembre, mois du doc : le Japon

Fino al 29 novembre

Bibliothèque 1bis rue Pasteur



CAGNES SUR MER

Venerdì 29 Novembre à 20H45

Festival OFF

Œuvres musicales religieuses du Nord de l’Europe

EGLISE NOTRE DAME DE LA MER



Domenica 1 Dicembre à 15H30

Festival OFF

CHOEUR D’ENFANTS DU CONSERVATOIRE DE CANNES

EGLISE ST PIERRE DU HAUT-DE-CAGNES

Les jeunes voix de Cannes / Chants de Noël

Cagnes-sur-Mer



Bain de Noël

Domenica 1° dicembre 2024 dalle 9:30 alle 12.

Ecole Municipale de voile

Rue du Capitaine de Frégate Hippolyte Vial



Meeting d'hiver - Competizione sportiva

Dal 2 Dicembre 2024 al 9 Marzo 2025

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



EXPOSITION ” PARLEZ-LEUR D’AMBRE, DE MÉTAL, ET DE VIE”

FINO AL 12 DICEMBRE 2024

Musée du Bijou Contemporain

Place du Château - Haut-de-Cagnes



Exposition « Itinérances»

Fino al 24 Febbraio 2025

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Conférence - Les Rencontres d'art contemporain

7e édition

Giovedì 28 novembre 2024

Horaire(s) :

18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Mieux comprendre le harcèlement, de l'individu au groupe

Giovedì 28 novembre 2024

Horaire(s) :

De 16h30 à 18h30

Espace Mimont

5 rue de Mimont



Journée mondiale de lutte contre le sida

Village santé sexuelle

Giovedì 28 novembre 2024

Horaire(s) :

De 10h à 16h

Place Taras Hryhorovytch Chevtchenko

34 Boulevard de la République



Amour

Compagnie Marie de Jongh

Venerdì 29 novembre 2024

Horaire(s) :

19h30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Conférence - Louis Blériot

Venerdì 29 novembre 2024

Horaire(s) :

De 14h à 17h

Résidence de Cannes Villa Véra

51 avenue de Vallauris

Entrée 1, avenue de Saissy



Concert - La Scène d'Ici - Indie Rock

Sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

Ouverture des portes 20h30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Exposition - Éric Puybaret - Le monde juste à côté

Fino a sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

Mardi, mercredi, jeudi et samedi : de 10h à 18h

Vendredi : de 10h à 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



Concert - Duo de violons Solenne Païdassi - Aylen Pritchin

Sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

19h

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Concert - La Scène d'Ici - Indie Rock

Sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

Ouverture des portes 20h30

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Ballet Preljocaj

Requiem(s)

Sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

20h30

Palais des Festivals et des Congrès



Festival Vivre Ensemble à Cannes

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2024

vivreensembleacannes@free.fr

Samedi 30 novembre de 14h30 à 16h30 - Tournoi de football

city stade du parc Giaume (MJC Giaume, 7 av. Pierre de Coubertin à Cannes La Bocca)

Dimanche 1er décembre à 14h30 - Marche Vivre Ensemble

Animation de chorales sur le parcours et Gospel à l'arrivée.

Rassemblement à 14h30 à la Roseraie de la Croisette à Cannes. Arrivée au Palais des festivals et des congrès.



Concert de musique classique

Dans le cadre des 150 ans du temple protestant

Sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

17h

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



Village du Téléthon 2024

Sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

De 9h à 21h

Hôtel de ville

1 place Bernard Cornut-Gentille



Balade en pointus

Sabato 30 novembre 2024

Horaire(s) :

Entre 10h à 16h

Capitainerie

Port Pierre Canto

La Croisette



Cross des îles 2024

Domenica 1° dicembre 2024

Horaire(s) :

De 10h à 15h

île Sainte-Marguerite, Cannes



Danse - Compagnie de Chaillot Rachid Ouramdane

Contre nature

Domenica 1° dicembre 2024

Horaire(s) :

18h00

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Spectacle - Broadway, nous voilà !

Domenica 1° dicembre 2024

Horaire(s) :

17h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Atelier - Du casino des fleurs à la résidence du Gallia

Atelier d'histoire régionale

Lunedì 2 dicembre 2024

Horaire(s) :

10h30

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Excursion - Visite du boulevard et du quartier Carnot

Mercoledì 4 dicembre 2024

Horaire(s) :

14h

1 boulevard Carnot à Cannes



Spectacle - Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée

Mercoledì 4 dicembre 2024

Horaire(s) :

20h00

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Conférence - Les Mythes, sagesses éternelles : Thésée et le Minotaure

Cycle mythologie

Mercoledì 4 dicembre 2024

Horaire(s) :

15h

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CARROS

Oz

Venerdì 29 novembre 2024

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 21:30.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



Soirée Fragments - Teatro

Mercoledì 4 dicembre 2024

Orari di apertura il mercoledì dalle 19 alle 20.

Salle Juliette Greco

5 boulevard de la Colle Belle



FONTAN

Natale anticipato a Fontan

Sabato 30 novembre da 10:00 a 17:00

Cour de l'école - Eglise - Place de l'église



GATTIERES

L’Art’isanat de Noël - Esposizione

Fino al 15 Dicembre 2024

Salle Louis Vogade

Rue Torrin et Grassi



GORBIO

Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre

Château des Lascaris

16 Rue du Château



La Verticale 2 Heures - Téléthon Gorbio

Sabato 30 novembre da 14:00 a 16:00

Village de Gorbio



LE BROC

Pierre Thevenoux

Venerdì 29 novembre 2024 alle 20:30.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



Concert de Noël des élèves de l’école de musique

Sabato 30 novembre 2024 alle 17.

Complexe les Arts d'Azur - Le Broc

12 rue des Jardins



LEVENS

Lancement des illuminations de Noël

Venerdì 29 novembre 2024

Orari di apertura il venerdì dalle 18 alle 22:30.

5 Place de la République



MENTON

Serata americana con Amy Greene : "L'America di fronte alle sue fratture. Cosa resta del sogno americano?"

Giovedì 28 novembre a 18:30

Sciences Po -

Campus de Menton 11, Place Saint-Julien



Stagione artistica del Casino Barriere 2024 - 2025 - Sarah Schwab: dal sogno alla realtà

30 novembre > 1 dicembre

Casino Barrière Menton

2 bis avenue Félix Faure



Stagione culturale 2024 - 2025 - Il mago del Cremlino

Martedì 3 dicembre da 20:00 a 21:45

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Alberi per i giardini mediterranei e le città di domani".

Domenica 1 dicembre da 14:30 a 16:00

Jardin du Val Rahmeh

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: la sala dei matrimoni di Jean Cocteau, Lasciate che Mentone vi racconti tutto su di sé

Tutto l'anno

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata del Jardin Maria Serena

Lunedì10:00 - 11:30

Martedì10:00 - 11:30

Martedì15:00 - 16:30

Mercoledì10:00 - 11:30

Venerdì10:00 - 11:30

Sabato10:00 - 11:30

Sabato15:00 - 16:30

Domenica10:00 - 11:30

Jardin maria serena

21 Promenade Reine Astrid



Visita guidata della camera nuziale di Jean Cocteau

Tutto l'anno

Aperto il lunedì ore 15,45 , il giovedì ore 14,30

Salle des Mariages Jean Cocteau

17 Rue de la République



Visite spectacle: La vieille ville décalée, Laissez-vous conter Menton

Tutto l'anno

Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange de Menton



MONACO

Giovedì 28 novembre 2024, dalle 10h alle 18h

Mission Enfance

19, avenue des Papalins



Theatre - "Beethoven ce Manouche"

Da giovedì 28 novembre a domenica 1 dicembre 2024

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Flowers4art®"

Da giovedì 28 novembre a domenica 1 dicembre 2024, dalle 10h alle 19h

Hotel Métropole Monte-Carlo

4, avenue de la Madone



Concert - "Thursday Live Session - Elvett"

Giovedì 28 novembre 2024, alle 20.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concert - "Cimafunk - Seun Kuti and Egypt 80"

Giovedì 28 novembre 2024, alle 20.30

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Event - "Monte-Carlo Gastronomie"

Da venerdì 29 novembre a lunedì 2 dicembre 2024

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Concert - "Thibault Cauvin & -M- l'Heure Miroir - Sophye Soliveau"

Venerdì 29 novembre 2024, alle 20.30

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Show - "ELF"

Fino a venerdì 29 novembre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concert - "Mario Biondi - Stella Cole"

Sabato 30 novembre 2024, alle 20.30

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Event - "21st Monte-Carlo Comedy Film Festival"

Fino a sabato 30 novembre 2024

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



OPMC - "Tribute to Ravel"

Domenica 1 dicembre 2024, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concert - "Whiplash Cine-Concert, by Damien Chazelle - Music by Justin Hurwitz"

Domenica 1 dicembre 2024, alle 18h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Opera - "Tribute to Sinatra"

Lunedì 2 dicembre 2024, alle 20h

Opéra Garnier Monte-Carlo

Place du Casino



Event - "Rose Planting with the Gardeners"

Mercoledì 4 dicembre 2024

Roseto Princesse Grace

Avenue des Guelfes



OPMC - "Snegourotchka"

Mercoledì 4 dicembre 2024, alle 15h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Theatre - "Chut ! Une pomme"

Mercoledì 4 dicembre 2024, alle 17h

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Exhibition - "Polar Mission"

Fino martedì 31 dicembre 2024

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Il Principe e il Mediterraneo"

Fino al 31 dicembre 2024

In occasione delle celebrazioni per il centenario del Principe Ranieri III (1923-2023), il Museo Oceanografico presenta la nuova mostra permanente dal titolo "Il Principe e il Mediterraneo". Attraverso questa mostra, l'Istituto Oceanografico rende omaggio al legame indefesso che univa il Principe Ranieri III all'Oceano, e in particolare al Mediterraneo. I visitatori sono invitati a salire a bordo della sua barca Deo Juvante II. Guidati dalla voce di S.A.S. la Principessa Stéphanie, si muoveranno attraverso quattro spazi esplorativi e intimi, scoprendo una dopo l'altra le diverse sfaccettature di questo Principe appassionato del Mare Nostrum.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Exhibition - "The Early Days of Télé Monte-Carlo, 1954-1974?"

Fino a venerdì 31 gennaio 2025, dalle 10h alle 17.30

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

La douleur dans tous ses états - Conferenza

Giovedì 28 novembre 2024 alle 16.

Les Palmes de la Médecine.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



La Porte à côté - Théâtre

Giovedì 28 novembre 2024 à 19h.

Giovedì 5 dicembre 2024 à 19h.

Giovedì 12 dicembre 2024 à 19h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Théâtre à la carte

Giovedì 28 novembre 2024 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Moi, Chatterton - Teatro

Giovedì 28 novembre 2024 alle 20.

Venerdì 29 novembre 2024 alle 21.

Basato sull'opera originale di Alfred de Vigny rappresentata per la prima volta nel 1835.

Chatterton è un giovane poeta diciassettenne che vive con una coppia inglese, i Bell. Oltre alla sua precaria situazione di poeta, si innamorò presto di Catherine "Kitty", moglie e madre casalinga.

In un gioco di violenza e desiderio perseguitato dalla nevrosi, scopri il tragico destino del primo poeta maledetto.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Villaggio di Natale a Nizzac - Festa tradizionale

Dal 28 Novembre 2024 a 01 Gennaio 2025

45 chalet che presentano un'ampia gamma di prodotti natalizi vi aspettano in uno spazio gastronomico e artigianale: prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostricheria, champagne bar e altre specialità, socca, waffle... delizieranno i palati papille gustative dei buongustai.

E tante altre sorprese in arrivo!

Jardin Albert 1er



Pop Philo - Spettacolo

Venerdì 29 novembre 2024 alle 19.

In un'atmosfera da caffè e con luci soffuse, lo Stockfish ospita la prima serata Pop Philo.

Il concetto: a partire da oggetti inattesi e banali o da informazioni raccolte qua e là, il pubblico sarà invitato a rendersi conto che filosofare è alla portata di tutti e che ogni oggetto, ogni soggetto, è l'espressione di un pensiero che dobbiamo cogliere per comprendere il nostro tempo .

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



Les Années Folles - Opera

Venerdì 29 novembre 2024 alle 20.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



100 ans de biodynamie… Quels résultats ? - Conferenza

Venerdì 29 novembre 2024 alle 18:30.

Conferenza condotta da Jérôme Bellayer, professore certificato di Scienze Fisiche, membro fondatore del Centro di Analisi Zététic.

Espace Associations Garibaldi

11 place Garibaldi



Danyl + Jäde - Concerto

Venerdì 29 novembre 2024 alle 20.

Le 109

89 Route de Turin



Qui est monsieur Schmitt ? - Teatro

Venerdì 29 novembre 2024 alle 20:30.

Sabato 30 novembre 2024 alle 20:30.

Domenica 1° dicembre 2024 alle 16.

Théâtre l'impertinent

7, rue Tonduti de l'Escarène



La musique en jeu, hommage à Ben – Festival OVNI

Venerdì 29 novembre 2024 alle 19.

Cinéma Jean-Paul Belmondo

16 Place Garibaldi



2H14 – Concert Spectacle de David Paquet

Venerdì 29 novembre 2024 alle 20.

Sabato 30 novembre 2024 alle 20.

Venerdì 6 dicembre 2024 alle 20.

Sabato 7 dicembre 2024 alle 20.

Domenica 8 dicembre 2024 alle 15.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Rosa Bursztein – Dédoublée

Venerdì 29 novembre 2024 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Choeur & Symphonique - Concerto

Venerdì 29 novembre 2024 alle 18:30.

Questi gruppi del Conservatorio ti sedurranno con un programma vario.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



Changement de vie in(volontaire) – Faire rire pour guérir

Venerdì 29 novembre 2024 alle 20:30.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



La symphonie des faux-culs - Théâtre

Venerdì 29 novembre 2024 à 21h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Les Monologues du Vagin – de V - Teatro

Sabato 30 novembre 2024 alle 20.

Théâtre de La Tour

63 bd Gorbella



Le Magicien d’Oz - Spettacolo

Sabato 30 novembre 2024 alle 14:30.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



The World of Hanz Zimmer - Concerto

Sabato 30 novembre 2024 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Huella “Empreinte” - Danza

Sabato 30 novembre 2024 alle 20:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Vanessa Beaudoin dans “Je lâche prise pour de bon”

Sabato 30 novembre 2024 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel

06000 Nice

FRANCIA



Sensas by Ruhl, Spectacle

Sabato 30 novembre 2024 à 19h45.

Vendredi 6 décembre 2024 à 19h45.

Samedi 14 décembre 2024 à 19h45.

Vendredi 10 janvier 2025 à 19h45.

Samedi 18 janvier 2025 à 19h45.

Vendredi 24 janvier 2025 à 19h45.

Samedi 8 février 2025 à 19h45.

Samedi 8 mars 2025 à 19h45.

Vendredi 21 mars 2025 à 19h45.

Samedi 12 avril 2025 à 19h45.

Samedi 26 avril 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Le médecin magré lui – Molière - Théâtre

- Domenica 1° dicembre - 16h30

- Samedi 7 décembre - 21h

- Dimanche 8 juin - 18h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Toc Toc - Théâtre

Sabato 30 novembre 2024 à 21h.

Sabato 7 décembre 2024 à 21h.

Domenica 15 décembre 2024 à 16h.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Les Journées Portes Ouvertes au Château de Crémat

Da sabato 30 novembre a domenica 1° dicembre 2024 dalle 10 alle 18.

Il castello di Crémat vi apre le sue porte per un fine settimana alla scoperta della sua tenuta vinicola.

Per la prima volta, il castello dispone di una grande pista di pattinaggio per i suoi Open Days!

In questa occasione, venite a pattinare, durante questi due giorni, in una cornice eccezionale sulla terrazza della Baie des Anges trasformata per l'occasione in una pista di pattinaggio! Un'esperienza unica da provare assolutamente nel cuore del Castello.

Approfitta delle visite guidate alle cantine per scoprire la tenuta. Una grande occasione anche per scoprire i nostri vini eccezionali, accompagnati dai prodotti locali offerti dagli artigiani della regione. Perché non passeggiare tra stand, creatori e food truck e concedersi una piccola sorpresa?

Durante questi due giorni: attività, laboratori, artisti e musicisti locali scandiranno questa pausa invernale.

Château de Crémat

442 chemin de Crémat



Théâtre à la carte – Les Collectionneurs

Sabato 30 novembre 2024 alle 20.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Matthieu Longatte – Etat des gueux

Sabato 30 novembre 2024 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Le Gala du Bobar

Sabato 30 novembre 2024 alle 19.

Stockfish

5, avenue François Mitterrand



Grand Corps Malade - Spettacolo

Domenica 1° dicembre 2024 alle 19.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Les Comédies Musicales - Spettacolo

Mercoledì 4 dicembre 2024 alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



La longue route des femmes vers les Jeux olympiques - Conferenza

Mercoledì 4 dicembre 2024 alle 16.

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Face à Face/ Transfiguré – 12 Vies de Schönberg

Mercoledì 4 dicembre 2024 alle 18.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Scrooge - Spettacolo

Mercoledì 4 dicembre 2024 alle 14:30.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Les chants de Maldoror de Lautréamont - Spectacle

Sabato 14 dicembre 2024 à 18h.

Sabato 25 gennaio 2025 à 18h.

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



L’Impromptu de Versailles - Théâtre

Venerdì 29 novembre 2024 à 19h45.

Sabato 7 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 13 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 20 dicembre 2024 à 19h45.

Venerdì 17 janvier 2025 à 19h45.

Sabato 25 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 31 janvier 2025 à 19h45.

Venerdì 21 février 2025 à 19h45.

Venerdì 14 mars 2025 à 19h45.

Sabato 29 mars 2025 à 19h45.

Venerdì 4 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 18 avril 2025 à 19h45.

Venerdì 16 mai 2025 à 19h45.

Venerdì 6 juin 2025 à 19h45.

Cabaret - Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Le Mage du Kremlin - Théâtre

Giovedì 28 novembre - 20h

Venerdì 29 novembre - 20h

La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



Festival Artifice numérique #07 – Intelligence !

Exposition

Fino al 30 novembre 2024

Le Hublot

89, route de Turin



Hiboux, bijoux… cailloux!, Théâtre

Représentations :

- Sabato 30 novembre - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Stars d’un soir, Théâtre

Fino al 30 novembre 2024

Les jeudis, vendredis et samedis : 21h

Les dimanches : 17h30

Pas de représentation le 17/11.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Les Hommes sont Cons, les Femmes Casse-couilles ! - Teatro

Fino al 30/11/2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 06/12 al 14/12/2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Da venerdì 27 a sabato 28 dicembre 2024, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Dal 03/01 al 11/01/2025, tutti i venerdì e sabati alle 19:30.

Sabato 15 marzo 2025 alle 20:30.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



Théâtre à la carte – Les Collectionneurs

Sabato 30 novembre 2024 ore 20

Théâtre Francis-Gag

4 rue de la Croix



Stars d’un soir - Théâtre

Fino al 30 novembre 2024

Les jeudis, vendredis et samedis : 21h

Les dimanches : 17h30

Pas de représentation le 17/11.

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



Hiboux, bijoux… cailloux - Théâtre

Fino al 30 novembre 2024

Représentations :

- Jeudi 31 octobre - 21h

- Samedi 9 novembre - 21h

- Dimanche 17 novembre - 11h

- Samedi 30 novembre - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



HyperMnémosine – Festival OVNI

Exposition

Fino al 01 décembre 2024

Le 109

89, route de Turin



Nathalie Magnan, Lesborama – Festival OVNI

Fino al 01 dicembre 2024

Librairie Vigna

2 rue Delille



Un animal de compagnie, Teatro

Fino al 7 Dicembre 2024

Samedi 23 novembre - 18h

Samedi 7 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14, Rue Trachel



Affaire de bobar, Spettacolo

Fino al 11 Dicembre 2024

Partecipa all'esilarante evento "Affaire de Bobar", il massimo dell'umorismo provenzale e della Riviera!

Affaire de Comédie, produzione di spettacoli di cabaret, che organizza eventi in luoghi atipici in tutto il sud, arriva per la prima volta a Nizza e unisce le forze con il Bobar Comedy Club, il primo comedy club di Nizza!

Con 10 anni di esperienza nell'organizzazione di spettacoli di stand-up, queste due organizzazioni uniscono le forze per creare una serata unica “AFFAIRE DE BOBAR” che troverete 1 mercoledì al mese allo Stockfish di Nizza.

Con 6 comici, provenienti da tutta la regione del sud, da Marsiglia a Nizza passando per Aix-en-Provence, preparatevi per una serata di risate garantite e scoperte comiche indimenticabili!

Stockfish

5, avenue François Mitterrand

L’Impasse Comedy Club, Teatro

Fino al 18 Dicembre 2024

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Musique de chambre au Musée Chagall - Concert

Lundi 9 décembre 2024 à 19h -

Jeudi 9 janvier 2025 à 20h. - Mundry / Venables / Fourchotte / Franceschini (direction musicale Léo Warynski).

Lundi 10 février 2025 à 19h. - Haydn / Bosmans / Borodine.

Jeudi 27 février 2025 à 20h. - Jolas / Bartók / Reich (direction musicale Léo Warynski).

Lundi 3 mars 2025 à 19h. - Autour de Clara Schumann.

Lundi 31 mars 2025 à 19h. - Tower / Vladigerov / Chostakovitch / Say.

Lundi 7 avril 2025 à 19h. - Sonate à deux du XVIIe siècle à nos jours : Couperin / Leonardo / Castello / Marck / Bider / Bach / Corelli.

Lundi 12 mai 2025 à 19h. - Chaminade / Ravel / Xenakis / Fauré.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Evasion, One man Show / One woman show

Représentations :

- Dimanche 22 décembre - 16h30

- Vendredi 31 janvier - 21h

- Dimanche 16 mars - 16h30

- Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Ils s’aiment, Teatro

Fino al 28 Dicembre 2024

Représentations :

- Samedis 5 et 19 octobre - 18h

- Samedi 2, 16 et 30 novembre - 18h

- Samedis 14 et 25 décembre - 18h

Théâtre Bellecour

14 Rue Trachel



Luminiscence, Son et lumière

Fino al 31 dicembre 2024

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Exposition La plénitude du vide – Art du bambou au Japon

Fino al 5 Gennaio 2025

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



Toi qui es psy, Teatro

Fino al 19 Gennaio 2025

Spettacoli:

- Martedì 24 dicembre - 21:00

- Giovedì 26 dicembre - 20:30

- Domenica 19 gennaio - ore 11.00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jérémy Griffaud, The Garden – Festival OVNI - Exposition

Fino al 31 gennaio 2025

Grotte du Lazaret

33 bis Boulevard Franck Pilatte



Sweet days of Discipline, Esposizione

Fino al 2 Febbraio 2025

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Son et lumière

Fino al 09 marzo 2025

Basilique Notre-Dame de l'Assomption

2 Rue d'Italie



Vivan Maier – Anthology, Exposition

Fino al 16 marzo 2025

Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Evasion - One man Show / One woman show

Fino all'11 aprile 2025

Représentations :

Dimanche 22 décembre - 16h30

Vendredi 31 janvier - 21h

Dimanche 16 mars - 16h30

Vendredi 11 avril - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le pouvoir bouleversant de la couleur - Exposition

Fino al 14 aprile 2025

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



Nuit d’ivresse, Théâtre

Fino al 20 aprile 2025

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Réveillon à la morgue, Teatro

- Venerdì 25 aprile - 21:00

- Domenica 4 maggio - 18:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



La vérité si je mens… ta liste ?, Spettacolo

Fino al 23 Maggio 2025

Zatanna ti porta con sé alla scoperta di un universo misterioso e magico dove verità, bugie... e liste si mescolano!

Uno spettacolo per tutta la famiglia in cui rimarrai sorpreso dalle sue performance di mentalismo originali, interattive e divertenti.

Con Zatanna.

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Le malade imaginaire - Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacolo teatrale Molière diretto da Sébastien Morena.

Argan, vedovo e ipocondriaco, si risposa con Béline che finge cure premurose ma spera solo nella morte del marito per ereditare. Sopporta salassi, purghe e numerosi altri rimedi prescritti da medici desiderosi di compiacerlo nei suoi deliri... e soprattutto di ricevere la loro pensione!

Angélique, la figlia di Argan, ama Cléante nonostante suo padre. Quest'ultimo preferisce sposarla con Thomas Diafoirus, figlio di buona famiglia e soprattutto medico... Ma piacerà alla giovane?

Toinette la fedele serva prenderà parte al gioco di alcuni... e di altri!!!

con: Pierre MORENA, Pénélope, Elona BENSON o Milla BERZANE, Patricia DEN HARTOG o Marie-Neige MARTIN, Sébastien MORENA, Roland DE L'ODEON, François DELACOUR, Alain SERRA, Ornella BRESCIA

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Sexe, magouilles et culture générale, Teatro

Fino al 30 Maggio 2025

Spettacolo di Laurent Baffie, regia di Sébastien Morena.

Théâtre de l'Alphabet

19 Rue Delille



Le malade imaginaire, Teatro

Fino al 31 Maggio 2025

Spettacoli:

- Domenica 18 maggio - 18:00

- Sabato 31 maggio - 21:00

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Aux frontières de la transcendance, Spectacle

Fino al 6 giugno 2025

Représentations :

- Dimanche 24 novembre - 16h30

- Vendredi 24 janvier - 21h

- Samedi 8 mars - 21h

- Vendredi 28 mars - 21h

- Vendredi 2 mai - 21h

- Vendredi 6 juin - 21h

Théâtre l'Alphabet

19, Rue Delille



Jean Toche – Fragments de mémoire (1930-1944) - Esposizione

Fino al 4 Luglio 2025



Dal 12/11/2024 al 04/07/2025

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 18. tranne 1° gennaio, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° maggio, 8 maggio e 25 dicembre.

Archives Nice Côte d'Azur - Palais de Marbre

7/9 av de Fabron



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)

Tutto l'anno 2024 - Aperto tutti i giorni

Avenue Raymond Poincaré



SAINT ETIENNE DE TINEE

Téléthon

Venerdì 29 novembre 2024 dalle 17 alle 20.

Gymnase Jean Franco



SAINT JEAN CAP FERRAT

Les Jeudis de la Villa – Anne Dopffer

Giovedì 28 novembre 2024 dalle 19 alle 23.

Conférence : Anne Dopffer - D'art et de culture

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Atelier – PS : Prendre Soin ! Communication non violente - Conferenza

Sabato 30 novembre 2024 alle 15.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



Téléthon : Animations VSJB FC

Sabato 30 novembre 2024.

La VSJB FC se mobilise pour l’AFM Téléthon.

De 9h à 12h : Tournoi fun foot (enfants de 6 à 14 ans)

De 16h30 à 18h : Tournoi de foot en marchant

Stade Intercommunal de Saint-Jean / Beaulieu

2 boulevard Général de Gaulle



Téléthon – Sorties en mer avec SOS Grand Bleu

Sabato 30 novembre 2024.

Quai de la grande jetée



Happy Hour – Club del libro

Martedì 3 dicembre 2024 alle 19.

Martedì 4 febbraio 2025 alle 19.

Martedì 1° aprile 2025 alle 19.

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Il club dove si scambiano opinioni e consigli su letteratura, cinema, teatro, mostre, ecc.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



SAINT LAURENT DU VAR

Théâtre – Vieilles

Venerdì 29 novembre 2024 dalle 20:30 alle 21:45.

Théâtre Georges Brassens

426 Avenue du 11 Novembre



SAINT MARTIN VESUBIE

Théâtre – “Comment conclure avec son meilleur ami ?”

Domenica 24 novembre 2024 de 15h à 16h10.

Espace Jean Grinda

place de la Gare routière



Théâtre pour enfants – “C’est pas juste”

Sabato 30 novembre 2024 dalle 15 alle 15:40.

Médiathèque Départementale Annexe

52, boulevard Lazare Raiberti



TENDE

Mercatino dell'usato per bambini

Sabato 30 novembre da 09:00 a 17:00

Salle du Temps Libre Place de la gare



VALDEBLORE

Exposition “Le Tour du Monde des Fêtes de l’Hiver”

Dal 4 dicembre al 28 dicembre 2024

Orari di apertura il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17:30. Il giovedì dalle 9 alle 12. Il venerdì dalle 14 alle 17:30. Il sabato dalle 9:30 alle 12:30.

Salle du Clôt

La Bolline