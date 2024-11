Al Monte-Carlo Showdown quattro grandi incontri di boxe inglese

Il 14 dicembre, lo Sporting Monte-Carlo vibra durante la quinta edizione del Monte-Carlo Showdown. Una serie di quattro incontri a cui prenderanno parte quattro star della boxe inglese nella Salle des Etoiles: Ferreira, Akhmadaliev, Clarke e Cully. Tutti saliranno sul ring di Monte-Carlo e due di loro tenteranno addirittura di vincere uno dei due titoli mondiali in palio durante questa serata trasmessa in diretta mondiale, sul servizio di streaming DAZN.



Quattro stelle della boxe inglese sul ring della Salle des Etoiles.

Molto più di un semplice campionato, il Monte-Carlo Boxing Showdown, creato nel 2017 da Matchroom in collaborazione con la Società Monte-Carlo dei Bagni di Mare, è soprattutto uno spettacolo emozionante, che celebra tutta l'arte di questa disciplina in una cornice eccezionale.

Quest'anno si affronteranno:

Beatriz Ferreira, stella dilettante brasiliana diventata professionista (5-0), che difenderà per la prima volta il suo titolo mondiale IBF dei pesi leggeri contro l'ex campionessa europea francese Licia Boudersa (23-2-2, 4 KOs), dopo aver vinto contro Yanina del Carmen Lescano a Liverpool all'inizio dell'anno. La cosiddetta «The Beast», ex campionessa mondiale amatoriale, ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, prima di firmare un contratto a lungo termine con Eddie Hearn per Matchroom Boxing nel 2022. La trentunenne ha cercato di fare meglio vincendo l'oro a Parigi quest'estate, ma alla fine non è riuscita a vincere in semifinale contro la campionessa Kellie Harrington.

Il campione usbeo IBF e WBA dei Super-Bantamweight, l'uzbeko Murodjon Akhmadaliev (12-1, 9 KOs), cercherà di diventare due volte campione del mondo affrontando il messicano Ricardo Espinoza Franco (30-4, 25 KOs) per il titolo mondiale interinale dei Super-Bantamweight della WBA. «MJ» ha difeso tre volte i titoli mondiali IBF e WBA che ha conquistato contro Daniel Roman a Miami nel gennaio 2020, prima di perderli per decisione condivisa contro Marlon Tapales, Nell'ambito del match tra Jesse Rodriguez e Cristian Gonzalez al Boeing Center di Tech Port, San Antonio, Texas, lo scorso anno.



Per questa quinta edizione, il campione britannico dei pesi pesanti leggeri Chev Clarke (10-0, 7 KOs) cercherà di sfruttare il suo debutto negli Stati Uniti lo scorso agosto quando affronterà il francese imbattuto Leonardo Mosquea (15-0, 9 KOs) per il titolo europeo vacante dei pesi pesanti-leggeri dell'EBU. La potente «C4» cerca di finire l'anno 2024 con un buon punteggio dopo aver arrestato l'ex campione europeo di Belfast Tommy McCarthy all'Ulster Hall a gennaio, ha eliminato Ellis Zorro in otto round per vincere la famosa cintura Lord Lonsdale Challenge Belt alla First Direct Arena di Leeds a maggio, poi ha battuto con decisione Efetobor Apochi in dieci difficili round a Los Angeles ad agosto.



L'irlandese Gary Cully (18-1, 10 KOs) gioca il suo titolo continentale WBA contro Maxi Hughes (27-7-2, 6 KOs) di Rossington in un match molto interessante tra Irlanda e Inghilterra. «The Diva» ha battuto l'ex campione europeo belga Francesco Patera a Leeds nella sua ultima uscita a maggio, mentre «Maximus» ha vinto un'impressionante vittoria per fermata su Efstathios Antonas a Sheffield il mese scorso.

All'avvicinarsi di questa doppia lotta, che si annuncia memorabile, il Direttore Generale del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer Albert Manzone dichiara: "Il nostro Gruppo è da oltre un secolo il partner imprescindibile dei più grandi eventi sportivi del Principato di Monaco. Siamo lieti di ospitare ancora una volta il Monte-Carlo Showdown, presentato dal Casino de Monte-Carlo, che si svolgerà per questa edizione 2024 allo Sporting Monte-Carlo, nella prestigiosa Salle des Etoiles".



"Non vedo l'ora di tornare a Monte Carlo per una magnifica notte di boxe del Campionato del Mondo il 14 dicembre", commenta invece Eddie Hearn, presidente di Matchroom Sport.

Due emozionanti scontri per il titolo mondiale, una lotta per il titolo europeo tra due contendenti imbattuti e un grande incontro Irlanda-Inghilterra: il Monte-Carlo Showdown V darà spettacolo a tutti gli amanti del pugilato di alto livello.