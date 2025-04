Il Principato di Monaco celebra la Giornata internazionale dello sport all'ONU

La Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, celebrata quest'anno il 7 aprile, è stata collocata sotto il tema dell'inclusione sociale, mentre si terrà il secondo vertice mondiale sullo sviluppo sociale nel novembre 2025 a Doha. Il tema mirava a sfidare gli stereotipi, promuovere le pari opportunità e favorire uno sport inclusivo per tutti.

Sottolinea il ruolo dello sport come forza unificatrice che promuove società più eque e una potente piattaforma di dialogo per ispirare cambiamenti positivi in tutto il mondo.

L'evento, organizzato congiuntamente dalle Missioni Permanenti di Qatar e Monaco, dal Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite e dall'agenzia ONU Donne, ha permesso a un gruppo di atleti di mettere in luce l'inclusione sociale attraverso lo sport.

Il panel era composto da Jamal HILL, nuotatore paralimpico; Asma AL-THANI, alpinista del Qatar; Justin MORROW, giocatore di football americano e Veronica SHEFFEY, giocatrice di basket americana. Anche Tegla LOROUPE, maratoneta keniana e portavoce mondiale per la pace e i diritti delle donne, ha partecipato all'evento.

Dopo le conclusioni del rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale a New York, una serie di francobolli "sport per la pace," creato dall'amministrazione postale delle Nazioni Unite, è stato svelato dagli atleti.