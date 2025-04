Cannes accende i riflettori sullo skate: al via il Cannes Bowl Fest

La città di Cannes si prepara ad accogliere un evento sportivo inedito che promette spettacolo, adrenalina e grande partecipazione.

Dal 9 al 13 aprile 2025 , lo skatepark de la Roseraie, affacciato sulla Croisette e sul massiccio dell’Estérel, sarà il palcoscenico del Cannes Bowl Fest, tappa inaugurale della Coppa di Francia di Skateboard Bowl.



Organizzato dal Comitato Dipartimentale Roller e Skateboard delle Alpi Marittime, in collaborazione con il Comune di Cannes, il club Azur Skateboard e con il supporto di numerosi partner locali, il festival si inserisce nel programma comunale “Cannes, capitale dello sport all’aria aperta”.





«Cannes è orgogliosa di ospitare questo importante appuntamento dello sport urbano», ha dichiarato il sindaco David Lisnard. «Il nostro skatepark offre un’infrastruttura di altissima qualità in un contesto paesaggistico d’eccellenza, ideale per emozionare atleti e pubblico».



Gare, esibizioni e cultura urbana

Nel corso delle cinque giornate si sfideranno i migliori skater francesi e internazionali in tre categorie: Under 17, Over 17 (maschile e femminile) e Over 40 (Open). Tra i nomi più attesi: Vincent Matheron, capitano della squadra francese alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Emilie Alexandre, selezionata per Parigi 2024, Nathan Matheron, campione francese 2024, e Kristen Billon, vincitore del titolo nel 2023.



Il festival offrirà anche un ricco programma di attività gratuite e aperte al pubblico, tra cui laboratori creativi a cura dell’artista Laurent Inne, prove gratuite di skateboard, concerti live e animazioni dedicate alla cultura degli sport da strada.



Un impianto d’eccellenza nel cuore della città

Lo skatepark de la Roseraie, inaugurato nell’ottobre 2023, è diventato in poco tempo un punto di riferimento per gli sport da tavola nella regione.

Con oltre 1.250 metri quadrati di superficie, tre bowl di varie altezze (1,50 m – 1,80 m – 2,50 m) e una struttura unica in Francia, il cradle (una mezza sfera rovesciata alta 5 metri), l’impianto si distingue per modernità, qualità e inserimento paesaggistico.





Info utili

Dove: Skatepark de la Roseraie, La Croisette – Cannes

Quando: Da mercoledì 9 a domenica 13 aprile 2025

Ingresso: Gratuito

Programma

Mercoledì 9 aprile 14 – 20 - Allenamenti

Giovedì 10 aprile 9 – 20 - Allenamenti

Venerdì 11 aprile 8 – 21 - Qualificazioni semifinali

Sabato 12 aprile 8 – 21 - Qualificazioni finali

Domenica 13 aprile 8 – 20 - Finali e premiazioni



Con il Cannes Bowl Fest, la città conferma la propria vocazione sportiva e culturale, offrendo uno spazio d’incontro tra giovani, famiglie e appassionati in un’atmosfera dinamica e festosa.