Nizza corre sul blu del Mediterraneo: torna la Mezza Maratona più attesa dell’anno

La città di Nizza si appresta a ospitare, nel weekend del 26 e 27 aprile 2025, una delle manifestazioni podistiche più attese dell’anno: la Semi-Marathon International de Nice.

Un evento sportivo che richiama ogni anno migliaia di partecipanti da tutta la Francia e da numerosi Paesi stranieri, pronti a sfidarsi, o semplicemente a divertirsi, lungo l’iconica Promenade des Anglais, cornice privilegiata della competizione.





L’edizione 2025 si preannuncia ancora più ricca: per la prima volta, il programma si svilupperà su due giorni.

Accanto alle classiche distanze della domenica, la 21,1 km (già sold out), la 10 km e la 5 km, debutta infatti, nel pomeriggio di sabato 26 aprile, la Staffetta delle Famiglie, una nuova prova non competitiva pensata per adulti e bambini senza limiti di età.



Il formato è semplice e coinvolgente: una staffetta da 5 chilometri suddivisa in frazioni da 500 metri, da percorrere in squadra con i propri figli o nipoti. Un’occasione perfetta per condividere lo sport in famiglia e, per i più grandi, un’ottima opportunità per scaldare i muscoli in vista delle gare della domenica.





Un intero weekend dedicato al running

Le attività prenderanno il via già venerdì 25 aprile, con il ritiro dei pettorali presso il Théâtre de Verdure, punto nevralgico dell’organizzazione. Sabato, oltre alla staffetta, spazio alla tradizionale Breakfast Run e ai test scarpe Mizuno, seguiti da una rilassante sessione di yoga all’aperto presso la Promenade du Paillon.



Il clou sarà domenica 27 aprile. Alle ore 8 scatterà la mezza maratona, con partenza di fronte all’hotel Méridien. Seguiranno la 10 km (ore 11) e la 5 km (ore 12,30). A ogni gara, farà seguito la cerimonia di premiazione sul podio ufficiale allestito presso l’Esplanade Jacques Cotta.



Un riscaldamento collettivo previsto tra le 10,25 e le 10,45 animerà l’attesa della partenza del 10 km, contribuendo all’atmosfera festosa che contraddistingue l’evento.

Iscrizioni ancora aperte (ma non per molto)

Se la mezza maratona ha già fatto registrare il tutto esaurito, restano ancora disponibili, ma in rapido esaurimento, alcuni pettorali per le gare da 10 e 5 km. Le iscrizioni alla Staffetta delle Famiglie saranno limitate ad un tetto massimo fissato a 600 partecipanti.



Tutte le informazioni, regolamenti e iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.nicesemimarathon.com/2025



Una festa per tutti

Non solo una corsa, ma un grande evento sportivo, sociale e familiare.

La Mezza Maratona Internazionale di Nizza conferma anche quest’anno la sua vocazione inclusiva, unendo agonismo e divertimento, sport e turismo, performance e passione. Con il mare da un lato e le Alpi sullo sfondo, la Prom’ si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico straordinario per vivere lo sport… con il sorriso.