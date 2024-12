Monaco rinnova il sostegno al Programma mondiale di lotta contro il riciclaggio del denaro

Il 26 novembre scorso Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione ha proceduto alla firma di un Accordo a favore del Programma mondiale di lotta contro il riciclaggio di denaro, nell'ambito del Programma di Azione Globale contro il Traffico Illecito (GPML) con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC).

Il finanziamento del Principato riguarda il periodo 2024-2025 e sostiene la seconda fase di un progetto di rafforzamento delle capacità degli Stati dell'Africa centrale (Congo, Repubblica democratica del Congo, Ciad, Camerun, Repubblica Centrafricana) per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento della criminalità organizzata, il terrorismo e l'estremismo violento. In particolare, si sosterrà lo sviluppo e la diffusione di un modulo di formazione online per le entità incaricate della lotta contro la criminalità finanziaria al fine di garantire una migliore identificazione e tracciabilità delle attività sospette di riciclaggio di denaro; o finanziamento del terrorismo.

Il progetto dovrebbe rafforzare le capacità di individuazione e recupero dei finanziamenti illeciti per scopi criminali (criminalità organizzata, criminalità legata alle specie selvatiche, traffico di droga, corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici), di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (traffico di materie prime, reati ambientali, finanziamento di gruppi armati o gruppi armati terroristici) degli Stati beneficiari. Per la cronaca, Monaco ha già fornito un sostegno alla prima fase di questo progetto nel periodo 2022-2023.