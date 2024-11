“Storie di terracotta” mostra personale di Vincent Maillard a Sanremo presso la Galleria d’Arte La Mongolfiera dal 2 dicembre 2024 all'11 gennaio 2025

Vincent Maillard nasce a Parigi nel 1957, in giovane età si trasferisce in Italia e frequenta l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

Nel 1977 tiene la sua prima mostra di acquerelli a Milano che viene apprezzata dal pubblico e dalla critica. Nello stesso anno comincia ad interessarsi alla terracotta, il materiale in cui trova la sua più completa espressione.

Il suo lavoro è sempre stato seguito con interesse da artisti, critici e personalità del mondo della cultura tra cui Emanuele Luzzati e Flavio Baroncelli.

Di carattere schivo e riservato, è un grande osservatore del mondo e dei differenti comportamenti del genere umano.

Vincent Maillard narra attraverso le sue sculture in terracotta, desideri, sogni, aspirazioni e frammenti di vita reale con ironia e birichineria e, talvolta, con una velata malinconia.

I dialoghi silenziosi interpretati dagli omini protagonisti dei suoi “sketch” sicuramente si sarebbero ben prestati ai cortometraggi girati dai Fratelli Lumière e ai film recitati da attori come Charlie Chaplin, Stanlio e Ollio o Buster Keaton ai tempi del cinema muto.

I libri, coprotagonisti delle sue opere, arricchiscono le sue storie rappresentando la cultura, i valori, la morale e gli ideali, fondamentali nella vita dell'uomo.

Chi di noi non è mai stato Bastian contrario o ha fatto la Coda all'aeroporto o ha desiderato Volare intorno alla luna? Queste e altre storie interpretate dagli attori in terracotta di Vincent non aspettano altro che essere “lette”, guardate e vissute attraverso la nostra esperienza e il nostro stato d'animo.

La mostra, curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, sarà inaugurata oggi sabato 30 novembre alle ore 18.00 e sarà visitabile fino all'11 gennaio tutti i giorni presso la Galleria d'Arte La Mongolfiera in via Roma 50 a Sanremo dalle 15.30 alle 19.00; martedì, giovedì e sabato anche dalle 10.00 alle 12.00, lunedì e i festivi chiuso (apertura straordinaria 8 Dicembre 10.00-12.00 e 15.30-19.00).

All'inaugurazione sarà presente l'Artista.



Le opere di Vincent Maillard saranno anche in vendita sullo shop online della galleria al seguente link https://shop.gallerialamongolfiera.it/shop/artisti/maillard-vincent

