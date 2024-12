Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.



Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.



La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.



Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.

ANTIBES

Chalets gourmands et artisanaux

Fino al 5 gennaio 2025

Esplanade du Pre des Pecheurs



BERRE LES ALPES

Marché de Noël

Domenica 8 Dicembre 2024

Toute la ville



BREIL SUR ROYA

Mercato dei giocattoliSabato

7 dicembre da 09:00 a 16:00

Chapelle de la Miséricorde Place Brancion



CALLIAN

Foire aux Santons et Gourmandises

Fino al 15 dicembre

Chapelle des Pénitents Rue de la Chapelle 83440 Callian



CANNES

Marché de Noël d'artistes créateurs

Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre 2024

Espace Brouchier, 12 rue Louis Brouchier



CIPIERES

Marché de Noël

Sabato 7 Dicembre 2024

Salle des fêtes, Rue de la Placette



GOURDON

Marché de Noël de Pont-du-Loup

Sabato 7 dicembre 20241

Place victoria 06620 Gourdon



GREOLIERES

Marché de Noël

Domenica 8 dicembre

Mairie de Gréolières 5 Rue de la Mairie



LA COLLE SUR LOUP

Marché de Noël

Domenica 8 dicembre 2024

Espace rose de mai 17 Rue Clémenceau 06480



LE TIGNET

Marché de Noël du Tignet Feu d'artifices

Sabato 7 Dicembre 2024

340, Avenue De l’Hotel De Ville salle des fetes



MANDELIEU LA NAPOULE

Marché de Noël à la Napoule

7 dicembre e 8 dicembre 2024

Village de La Napoule



MENTON

Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale

Fino al 24 dicembre 2024

Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion



MONACO

Village de Noël

Dal 6 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Port Hercule



MOUANS SARTOUX

Marché de Noel

Domenica 8 dicembre 2024

Places du village Square Traversini



NIZZA

Village de Noël –

Fino al 1° gennaio 2025

Jardin Albert 1er,



Quartier Jean-Médecin'My Nice Green Market', Noel, créateurs, vide dressing

Domenica 8 Dicembre 2024

Parking Port Lympia, Quai de la Douane



PLAN DE LA TOUR

Mercatino di Natale - Baz'Art de Noël

6 dicembre - 8 dicembre 2024

Foyer Marie Mauron Place Foch Hôtel de Ville



SAINT JEAN CAP FERRAT

Noël Vintage

Fino al 5 gennaio 2025

Dans le village



SAINTE JEANNETTE

Marché de Noël de Saint-Jeannet

7 dicembre e 8 dicembre 2024

Saint-Jeannet



SAINT VALLIER DE THIEY

Marché de Noël

Sabato 7 Dicembre 20244,

Place Du Tour



SOSPEL

Mercato di Natale

Domenica 8 dicembre 2024

Place Garibaldi



TENDE

Grand Marché de Noël et Halle Gourmande

Domenica 8 dicembre 2024

Place Général de Gaulle 06430 Tende



TOURRETTE LEVENS

Mercatino di Natale di Tourrette-Levens

Sabato 7 dicembre

Village Place Louis Girard Esplanade Tordo Parvis salle des fêtes



VALBONNE

Marché de Noël de Valbonne

Fino al 24 dicembre 2024

Place des Arcades



VALDEBLORE

Marché de Noël

Domenica 8 dicembre 2024

Salle du clôt - Halle La Bolline



VENCE

Noël à Vence

Fino al 5 gennaio 2025

Place du Grand Jardin



VILLENEUVE LOUBET

Mercato di Natale nel villaggio

Domenica 8 dicembre 2024

Coeur village et Bugadières