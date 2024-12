Contenitori termici in polistirolo per catering e delivery: come scegliere

I contenitori termici in polistirolo sono fondamentali nel catering e nel delivery. Perché? Progettati per isolare il contenuto dall’ambiente esterno, preservando il calore o il freddo per diverse ore, permettono di garantire l’integrità degli alimenti. Ma vediamo nel dettaglio questi punti.

Perché i contenitori termici in polistirolo sono così importanti?

I contenitori isotermici in polistirolo permettono di mantenere i piatti caldi o freddi che siano, a una temperatura sicura, impedendo che il cibo si raffreddi o si scaldi troppo in tempi brevi. Questo è essenziale sia per i piatti caldi (come pasta e carne) sia per i piatti freddi (come insalate o dessert), che rischiano di perdere qualità e freschezza se esposti a sbalzi termici durante lo spostamento degli stessi, nella consegna a casa (nel caso del delivery food) o nel trasporto alla location (nel caso di matrimoni ed eventi in cui si fa catering o anche in mense scolastiche).

Mantenere il cibo a una temperatura più o meno stabile è importantissimo per evitare la proliferazione di batteri, perché mantiene i cibi al di fuori delle fasce di temperatura considerate “pericolose, riducendo il rischio di contaminazioni. Non solo, il mantenimento della temperatura preserva anche il gusto, la consistenza e l’aspetto degli alimenti. Per esempio, un piatto caldo mantenuto a temperatura corretta risulta più appetitoso (anche all’occhio) rispetto a uno che si è raffreddato e richiede di essere riscaldato.

Durante il trasporto, i contenitori termici in polistirolo facilitano oggettivamente anche la gestione logistica del catering e del delivery, consentendo di preparare i cibi anche ore prima dell'evento senza compromettere la qualità degli stessi. Ciò permette di organizzare al meglio il servizio e di risparmiare tempo. In commercio esistono contenitori isotermici di diverse dimensioni e capacità, adatti a contenere singoli piatti o porzioni più grandi. Inoltre, alcuni modelli possono essere impilati per ottimizzare lo spazio e la gestione del trasporto.

Quali sono i migliori prodotti per il delivery e per il catering

In caso di necessità di prodotti come i contenitori termici in polistirolo è sempre opportuno rivolgersi ad aziende specializzate, in grado di garantire che i prodotti siano capaci di rispondere adeguatamente alle esigenze di qualità, sicurezza e praticità logistica, assicurando che il cibo arrivi a destinazione nelle migliori condizioni possibili. Le aziende leader nel settore della produzione di box termici in polistirolo propongono normalmente diverse soluzioni in base al tipo di prodotto che si intende trasportare negli stessi.

Altri utilizzi dei contenitori termici in polistirolo e caratteristiche

Oltre agli alimenti, questa tipologia di contenitori si possono utilizzare per trasportare medicinali, materiali biotecnologici e molto altro. Non solo è possibile scegliere la dimensione del contenitore e relativo coperchio, ma anche lo specifico tipo di materiale. Il classico polistirolo base, di colore bianco, è caratterizzato da una densità media e una buona capacità termica, ma normalmente viene consigliato per l’utilizzo una sola volta, quindi per una spedizione o un delivery.

Esiste tuttavia un tipo di polistirolo di qualità ancora superiore, con una capacità termica maggiore rispetto alla tipologia “base”, che si presta meglio a business come il catering. Questa seconda versione di box in polistirolo può essere utilizzata anche più volte e garantisce maggiore resistenza.