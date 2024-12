Saint-Raphaël, dove il Natale sfavilla

Saint Rahael, luci natalizie @ville de Saint Raphael c MICHEL JOHNER

La città di Saint-Raphaël si è vestita dei suoi abiti più belli di luce per offrire un Natale magico.

Per un mese, la città ospita molteplici animazioni: fuochi d'artificio, abete gigante, presepe provenzale, basilica illuminata, parate incantate e mercati gourmet.





Da non perdere

Presepe vivente - Sabato 14 dicembre, dalle ore 17 - Parvis de la Basilique Notre-Dame-de-la-Victoire



Arrivo di Babbo Natale - Lunedì 23 dicembre dalle ore 18 - Partenza, parcheggio Beaurivage

Una parata di 1 ora mezzo che sfilerà per le strade, con un gruppo di personaggi incantevoli e un Babbo Natale circondato dai suoi allegri compagni.

Finale con fuochi d'artificio alle 19.



Accogliamo il 2025 con gioia e musica

Martedì 31 dicembre dalle 18. Jardin Bonaparte

Per festeggiare il passaggio al 2025, sarà proposta una serata piena di gioia e condivisione. Alle 18,30, un DJ con un'animazione musicale infuocata. Alle 19,30: fuochi d'artificio



Da vedere

Presepe Provenzale - Centre Culturel



Le sapin majestueux - Ufficio del turismo



«Le luci del mare» - Il Porto Vecchio e Santa Lucia si illuminano



Il giardino delle luci - Giardino Bonaparte - Tutti i giorni dalle 9 alle 21.