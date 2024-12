Nizza, modificati da gennaio i percorsi delle linee 2 e 3 del tram. Stadio e Ikea raggiungibili direttamente dal centro

A Nizza, a partire dal 6 gennaio 2025, le linee 2 e 3 del tram saranno trasformate per servire meglio i quartieri Plaine du Var, Meridia e Saint-Isidore così da rispondere alle crescenti esigenze dei residenti ed allo sviluppo del territorio Eco-Valle.



La rivoluzione, realizzata dopo gli studi sulle presenze e in collaborazione con i comitati di quartiere, permetterà di collegare direttamente il quartiere di Saint-Isidore (comprensivo dello Stadio e del Centro commerciale Ikea) al centro città in 30 minuti e di aumentare la frequenza che sarà raddoppiata, passando da un tram ogni 14 minuti a un tram ogni 7-8 minuti.

È già operativo il parking relais Saint Isidore con 320 posti, rivolto in particolare ai residenti nelle vallate.



Ad annunciarlo è stato le stesso Christian Estrosi: “La Métropole Nice Côte d’Azur, investe notevolmente sulla modernizzazione e sulla decarbonizzazione dei trasporti pubblici: linee tramviarie esistenti e future, autobus di alto livello sugli assi nord-sud del centro città ed est-ovest, parco autobus de carbonizzato da fine 2025”.

La rete del trasporto pubblico urbano, definita affidabile e sicura, sta registrando ottimi risultati con oltre 350 mila abbonamenti venduti a fine novembre 2024, con un incremento del 34% rispetto al 2023.

“La nostra responsabilità come Ente Organizzatore della Mobilità, ha sottolineato Estrosi, è quella adattare la rete per soddisfare le esigenze degli utenti e sostenere lo sviluppo demografico ed economico del territorio.

Questo è il senso della nuova organizzazione attesa da migliaia di residenti che migliorerà il servizio, la frequenza e l'intermodalità”.



Il CADAM e i suoi parking-relais saranno ora serviti grazie alla nuova Linea B che farà la spola tra CADAM e il terminal 2 dell'Aeroporto ogni 10 minuti (rispetto agli 8 minuti attuali).

Restano accessibili anche dalla stazione “Digue des Français” servita dalla linea 3 e situata a 8 minuti a piedi dal parcheggio.