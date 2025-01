Come valorizzare e riciclare gli alberi di Natale: i punti raccolta di Mentone

Dopo i festeggiamenti di fine anno inevitabilmente arriva la questione di come valorizzare gli alberi. Allora, perché non iniziare l’anno facendo qualcosa per il pianeta?

Ogni anno in Francia nel mese di dicembre vengono venduti più di 5 milioni di abeti naturali. In vaso o tagliati, molti vengono ancora gettati sul marciapiede tra i rifiuti domestici, anche se è facile riciclarli in compost o materiale triturato.

Come ogni anno, una volta terminate le vacanze di Natale, il Comune di Mentone organizza punti di raccolta gratuita degli alberi naturali, dal 26 dicembre al 2 febbraio. È possibile conferire anche gli abeti naturali e non floccati nei centri di riciclaggio. Verranno poi riciclati in compost con rifiuti vegetali.

I PUNTI RACCOLTA

CAREÏ: Via dello stadio di fronte al parcheggio Araucaria “Chantemerle” Jardins Biovès esplanade nord (di fronte al mercato di Careï) Di fronte al mercato di Carrefour

SUILLET: parcheggio Oliviers

BORRIGO: Rotonda di Anna Frank

VAL DE GORBIO: Vicino alla fermata dell'autobus di fronte ai Giardini di Olimpia

CENTRE VILLE: Parcheggio Place d'Arme Quai de Monléon (sul lungomare) Spiaggia Fossan Rotonda Pompidou di fronte alla scuola di musica Inizio Place Loredan Larchey Scuola Marcel Pagnol Piazza Victoria Fontaine Hanbury 6 avenue Aristide-Briand