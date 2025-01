Dry January: e se a gennaio facessimo una pausa con l'alcol?

Si tratta di una campagna che, dal 2020 in Francia, è rivolta a persone che stanno riflettendo sul proprio consumo di alcol e desiderano sperimentare una pausa.

Questa è l'occasione per scoprire i benefici di un mese senza alcol: un sonno ristoratore, una maggiore energia, una pressione sanguigna più bassa, una migliore concentrazione, una perdita di peso, una pelle fresca e più bella, risparmi. Permette anche di individuare i bicchieri di alcol che non corrispondono ad una scelta deliberata ma piuttosto a una routine.

La regola della sfida è semplice: non bere alcolici dall'ora del risveglio dal 1 gennaio fino alla fine del mese. Ognuno lo fa con i suoi obiettivi e a modo suo per permettere di interrogare il proprio rapporto all'alcol, analizzare le sue capacità di controllo e riconoscere i benefici di questa pausa.

Secondo i dati della sanità pubblica, quasi un quarto della popolazione adulta supera i parametri di riferimento per il consumo di alcol, cioè non più di due bicchieri al giorno e non tutti i giorni. Anche a basse dosi, l'alcol presenta rischi per la salute, quindi il «Dry January» dà una buona ragione per fare il punto sul suo consumo.

Il «Dry January» permette dopo le feste di fine anno, perché sono a volte sinonimo di eccesso, di dare tregua al proprio corpo e di rendersi conto che si possono godere in modo diverso i momenti di convivialità.

Dopo questa pausa, il consumo di alcol diminuisce e la consapevolezza persiste, l'acquisizione del controllo sul suo consumo continua ben oltre gennaio.

Puoi iscriverti su https://dryjanuary.fr/ per ricevere durante tutto il mese di gennaio consigli, condivisione di esperienze e persino ricette per cocktail analcolici.

Per le persone dipendenti dall'alcol, la cessazione improvvisa del consumo può essere pericolosa. Possono quindi, se lo desiderano, impegnarsi in un'iniziativa di cura ed è importante essere accompagnati.