Tunnel del Tenda. Per il ministro francese Tabarot sarà aperto alla circolazione nel mese di giugno

Ha mantenuto la promessa fatta all’atto della nomina a Ministro dei Trasporti nel nuovo governo Francese: Philippe Tabarot, senatore delle Alpi Marittime, si è recato oggi al Tunnel di Tenda per rendersi conto di persona dei gravi ritardi di un’opera che, ormai da dieci anni, non vede la fine.

La prossima riapertura parziale, interessando una sola delle due “canne” che compongono la galleria destinata ad unire la Valle della Roya con quella Vermenagna sul versante italiano.

Nelle sue prime dichiarazioni, il Ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha annunciato che il traforo dovrebbe essere aperto al transito veicolare “alla fine di marzo o nei primi giorni di aprile”.

All’inizio in modalità sperimentale per 75 giorni: sarà ammesso un numero limitato di utenti, in particolare coloro che lavorano oltre confine.

Lo stesso Tabarot ha affermato che le proprie previsioni derivano dalle assicurazioni avute da Matteo Salvini, suo omologo italiano.



L'apertura definitiva del tunnel avverrà a giugno di quest’anno, sempre con circolazione alternata regolata da due semafori, in attesa dell’esecuzione dei lavori relativi alla “vecchia canna”.

Anche relativamente alla rimessa in pristino della seconda canna Philippe Tabarot ha annunciato di aver ricevuto specifiche assicurazioni da Salvini.



La riapertura definitiva alla circolazione in modo continuativo nei due sensi sarebbe prevista per il 2027.

Il Ministro francese ha annunciato che:” Gli italiani hanno accantonato un importo di 70 milioni di euro per permettere il proseguimento del progetto”.